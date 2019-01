Las noticias de Asturias, 10:03 (09/01/2019)

Voz 0277

00:25

qué le se paralice que fuera a trabajar con donde escenario de más tiempo para buscar soluciones las hay estamos evaluando el proyecto saliera algo ha dicho desmentía que ellos no están en este momento bloqueando eso no es cierto el bloqueo ese cierto vamos se constata en el día a día en las mesas de trabajo que estamos haciendo y por lo tanto se voluntad por parte de la empresa Gobierno no ha demostrado con hechos de estas que Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresas que se produzca en este país