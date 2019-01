Las noticias de Galicia, 10:03 (09/01/2019)

es para el así se cerraba la reunión que hasta altas horas mantuvieron en Madrid representantes del Ministerio de los sindicatos y los gobiernos de Galicia y de Asturias con la multinacional americana la ministra Reyes Maroto acaba de decir en Hoy por hoy que está convencida de que hay alternativa ambas para el futuro de las plantas pero pasan por algo que hoy no existe voluntad de la empresa para encontrar soluciones

Voz 2

00:26

necesitamos que hayamos montada por parte de la empresa que nos dice que cierra esto no ha sido así por parte de Alcoa ya se les dio un ultimátum a es firmamos anoche por eso ahora se fueron tan altas una serie de mínimos que vamos a a la prensa para seguir negociando destellos que nos den seis meses que se paralice que se pueda trabajar con un escenario de más tiempo para buscar soluciones Lasalle estamos evaluando proyectos saliera Alcoa dicho desmentía que ellos no están en este momento bloqueando eso no es cierto el bloqueo es cierto