Las noticias de Aragón, 10:03 (09/01/2019)

Voz 2

00:20

eso es un gran día para quienes hemos defendido la educación como elemento transformador de la sociedad Icomos elemento que debemos de focalizar precisamente para enfrentarnos a los desafíos del siglo XXI no cosa que no resolvía para nada el once ha sido un lastre ha sido una ley que ha legitimado los recortes en la educación y en concreto la educación pública