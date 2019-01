Las noticias de Castilla y León, 10:03 (09/01/2019)

hoy en Madrid se celebra sectorial de Educación entre ministerio y comunidades autónomas reunión a la que asiste el consejero Fernando Rey a quién no le gusta la última decisión del Gobierno central Rey critica el decreto del estado que obligar a las universidades aplacar la cotización a la Seguridad Social de los alumnos becarios que no cobren salario por las prácticas en empresas

Voz 2

00:24

es una medida que el Gobierno los rectores en fin no no puedo decir que sea una una dinámica extraña a este Gobierno e in fine ahora por supuesto los rectores han dicho momento sobretodo tenemos que hablar porque se corre el peligro de de de de que los alumnos no puedan hacer prácticas no lo cual sería un retroceso impresionante fin yo supongo que hablarán y habrá una modificación de la de la norma sin duda