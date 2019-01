Escucha las noticias de las 10:00 (09/01/2019)

son las diez las nueve en Canarias Partido Popular y Vox han retomado hace unos minutos sus negociaciones de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía vuelven a hablar después de que el PP haya reconocido que no pueda aceptar el documento de medidas propuesto por la extrema derecha el Partido Popular insiste no obstante en que aún hay espacio para negociar con Vox lo ha dicho en Hoy por hoy la presidenta de los populares en Valencia Isabel Bonig

Voz 2

00:28

todo innegociables todo lo que suponga un respeto al marco constitucional no se puede negociar porque que yo sepa a defender otra organización territorial del Estado no es ilegal e inconstitucional a mí no me gusta pero lo respeto siempre que sea bajo por el procedimiento legalmente establecido que eso es lo que no han hecho los independentistas los golpistas catalanes