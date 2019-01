Escucha las noticias de las 11:00 (09/01/2019)

las once las diez en Canarias toda la información de la mañana con Antonio Martín buenos días

Voz 2

00:10

buenos días Toni la Audiencia de Barcelona ordenado que Oriol Pujol ingrese en prisión para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel que se le impuso por varios delitos entre ellos los de soborno y falsedad documental Barcelona Albert Prats la magistrada tumba así los argumentos de la defensa del hijo de la ex president que pedía sustituir la pena por multas o trabajos a la comunidad en su escrito la juez compra los argumentos de la fiscalía que a finales del año pasado pidió el ingreso inmediato como medida ejemplar en el auto insiste que Oriol Pujol se aprovechó de los privilegios del cargo en beneficio propio y añade que la trama de las ITV supuso un ataque importante en el Estado de Derecho por todo ello considera que no hay ningún elemento que le impida entrar en prisión recordemos sin embargo este ingreso no es inmediato porque ahora la defensa puede recurrir la decisión de la Audiencia de Barcelona varias organizaciones feministas Lena a partir de esta ahora un manifiesto en distintas ciudades contra las exigencias de Vox en materia de violencia machista también van a dar detalles sobre una campaña de movilizaciones contra el partido de extrema derecha la presentación de Madrid está Mariola lo buenos días