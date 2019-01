Voz 1380

00:00

si cada vez que paso en la casa de mi madre está allí varios días tiene como cincuenta discos para que le firme otra década cada cada día o cada día que pasaba una una montaña dedico para que firmara de todos los vecinos de toda la gente del barrio pero te va diciendo mira este es mi amiga sigue totalmente hay que se olvidan nombre de esta que no sé qué tiene que venir mañana otra vez de esa yo me hago allí la la firma improvisada dedico directamente lo que sigue es que vengas a tu madre no alguna alguna me quedo alguna de me quedo pero estoy ahí en el barrio vivo muy cerquita todo lo que ya le llevó mi niña hay mi niña disfruta mucho porque tengo una cosa pequeñita disfruta mucho de de su sobrino eh ay de mi sobrina en este caso oí la verdad que venimos con la con las pilas cargadas Imanol