Escucha las noticias de las 12:00 (09/01/2019)

así planteada ahí al por mayor es un disparate la experiencia autonómica demuestra que allí donde se gestiona bien la educación la autonomía sino una herramienta útil Imma haya habido innovación ha habido mejora etcétera no lo que sí que tiene que haber es diversidad territorial pero con elementos de homogeneización de Estado sentido de Estado

hora doce intervino minutos en la Audiencia Nacional en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato que se enfrenta a una posible nueva condena de entre cinco y doce años de cárcel ha dicho que fue Mariano Rajoy entonces presidente del Gobierno quien le echó del cargo para dar paso a una intervención política Miguel Ángel Campos

el rato elude de nuevo cualquier responsabilidad en la gestión de Bankia dice que su cese no fue causado por su actuación sino por criterios absolutamente políticos por parte del presidente Rajoy en mayo de dos mil doce

presidente del Gobierno a mí personalmente a los dos señores no lo sé porque ya me había ido pero a mí me echo el presidente del Gobierno se ha fue una situación absolutamente política