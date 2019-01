Escucha las noticias de las 13:00 (09/01/2019)

qué tal buenas tardes si tanto del PP como Ciudadanos deberían seguir el ejemplo de la derecha europea y no contribuir a que se asienten formaciones que no se ocultan ha dicho la ministra como es el caso de Vox sobre la propuesta del partido de Abascal de centralizar la sanidad Luisa Carcedo considera que romperían los mimbres de la consola

yo he es poner en cuestión entredicho combatir nuestro propio entramado constitucional por tanto son planteamientos no solamente en esto sino en general que contraviene nuestras bases más básicas

lograr una iniciativa que dice no le consta Ike aclara Esquerra no ha pedido

Voz 4

03:40

buenas tardes Antonio un desahucio con rostro femenino y que se debe al impago de alquiler Nancy madre soltera con un contrato temporal no pudo pagar el año pasado tres meses de alquiler un total de novecientos euros y a pesar de que ahora sí puede hacerlo la propiedad del edificio no ha querido negociar para que Nancys al de la deuda por lo que la orden de desalojo está activa y hasta ahora está previsto que se realice aunque aún no ha llegado la comisión judicial en este momento unos cuarenta personas están en la puerta de ese edificio para tratar de impedirlo esto es Puente de Vallecas distrito del sureste de Madrid con barrios populares y uno de los lugares donde más hecho daño la crisis en la capital Nancy pide tiempo al menos hasta que pueda acceder a una vivienda pública en los activistas dicen que no se moverán de aquí hasta que logren suspender el desahucio