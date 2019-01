SER Activos: 'Colegio Público Doctor Castroviejo con Andy y Carles Salvador'

Voz 2 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 3 00:16 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja hoy es miércoles y como cada miércoles llevamos la decana de la radio riojanas por los colegios de La Rioja en esta ocasión estamos en Logroño en el colegio público Doctor Castroviejo y antes de arrancar esta nueva edición de ser activos nos damos un rápido repaso una

Voz 4 00:33 la vuelta por los principales titulares deportivos de la jornada en la Rioja

Voz 4 00:43 la Unión Deportiva Logroñés entrena esta tarde pensando ya en el partido del próximo sábado en Las Gaunas ante la Cultural de Durango primera jornada de la segunda vuelta ayer presentó a Iñaki Sáenz confirmó la rescisión del contrato de Borja Sánchez que ya firmó por el Real Burgos por tanto queda una ficha libre senior para la incorporación de un nuevo futbolista y además abierto la campaña de socios para la segunda vuelta con los mismos precios que el pasado in pero también están siendo horas intensas las en la unión de en la cala en el Calahorra perdón en esta segunda semana del año dos mil diecinueve ayer presentó dos nuevas incorporaciones de cara a reforzar el equipo para esta segunda vuelta Se trata del extremo calagurritano Sergio Benito del lateral derecho andaluces Regino inseguro que el Calahorra algún fichaje más tal y como anunció el club la semana pasada Easy cuadra hasta una quinta incorporación es la riojana Sara Carrillo jugadora de Osasuna femenino ha sido citada por la selección española sub diecisiete para disputar el torneo del Atlántico la futbolista permanecerá con el combinado nacional del catorce al diecinueve de enero y afrontará dos encuentros una semifinal ante Eslovaquia y una final esperemos o un tercer y cuarto puesto en función del resultado de esa primera cita los partidos tendrá lugar en Tenerife Sara Carrillo Moreno fue incorporada al primer equipo de Osasuna femenino el pasado verano procedente del Deportivo Pradejón además la que fuera una de las mejores atletas en su momento la riojana Carlota Castrejana ha sido no nombrada nueva secretaria general de la Real Acción Española de Atletismo cerramos esta ronda de titulares recordando que ayer se presentó la sexta edición del Circuito de Carreras de Logroño que contará con diecisiete pruebas una más que el año pasado y sumará un total de trescientos veinticinco kilómetros aceptas el reto vuelve a ser el lema escogido para esta sexta edición sin duda todo un paraíso para los runners

Voz 1130 03:05 valores e como el trabajo en equipo les fue

Voz 4 03:07 a la constancia el sacrificio y por supuesto también la vida saludable y hay otro motivo es que nos lo pasamos genial junto a todos vosotros los oyentes por supuesto pero hoy muy especialmente junto a todos los alumnos y profesores del colegio público Doctor Castroviejo así que llegados a este punto podemos decir aquello de comenzamos ser activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 4 03:35 munición para todas efectivamente como os decía estamos en el colegio público Doctor Castroviejo de Logroño ellos queremos agradecer tanto a los alumnos como a los profesores que no sabréis las puertas de vuestro colegio para montar aquí este pequeño estudio radiofónico ambulante y queremos explicaron Si que veáis tocáis cómo se hace un programa de radio dejar constancia entre todos lo importante que es el deporte para nuestro desarrollo intelectual físico y en este caso la experiencia nos dice que lo mejor para quitar los nervios es romper este silencio con un con un fuerte aplauso claro

Voz 1130 04:06 que sí gracias por este aplauso y aprovechamos estos aplausos para recibir a los deportistas invitados en el ser activos de hoy ellos son futbolistas de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 4 04:22 Ellos son Carles Salvador ya Andy no

Voz 1130 04:24 hacer un fuerte aplauso o están subiendo al escenario principal que hemos situado aquí en una de las aulas del colegio Doctor Castroviejo insisto gracias por recibirnos y aprovechamos para dar las buenas tardes a Andy Rodrigo muy buenas tardes

Voz 8 04:43 buenas tardes

Voz 1130 04:44 Carles Salvador hola buenas tardes bienvenidos a los dos eh

Voz 1142 04:48 hacía cuando no os pasáis el cole bastante bastante tiempo sí

Voz 9 04:54 yo un poco al final año pasado estuve haciendo las prácticas en el instituto siguen veían poco más más reciente todo esto

Voz 1130 05:00 más reciente verdad bueno pues a los alumnos del colegio Castroviejo cuantos estaremos la verdad que es Profés cuantos estamos unos cien bueno fantástica la audiencia que tenemos hoy ya aquí en Ser activos en una Unión Deportiva Logroñés que milita en Segunda División B para los que no lo sepáis veo también alguna camiseta del conjunto blanquirrojo eh a día de hoy es quinto en la tabla clasificatoria a cuatro puntos del cuarto clasificado y buscan ascender a Segunda División donde ya parecen grandísimos equipos y el otro día en un gran partido en ese logroñés Racing de Santander fueron capaces de ganar y lo celebran por aquí alguno e a uno de los mejores equipos del campeonato ese Racing de Santander eh bueno como os encontráis en este momento de la temporada de chicos

Voz 8 05:42 pues bueno y tenemos muchas ganas de que comience la segunda vuelta y a todos sabemos de del inicio opinó que no fue bueno y bueno es sabemos de la importancia que que tenemos que mejorar esta esta primera vuelta hay bueno como te he dicho como muchas ganas de afrontarla

Voz 1130 06:00 son dos de los jugadores más o menos fijos en el esquema de Sergio Rodríguez los dos juegan en el centro del campo eh Carles Salvador Además también se puede decir que por años aquí logroñés uno uno de los veteranos qué sensaciones tienes en este campeonato en relación a cursos anteriores Carles

Voz 9 06:16 bueno quizás es que ahora mismo estamos quintos no sabemos que el objetivo es meternos entre los cuatro primeros y quizá a diferencia las temporadas anteriores la temporada que mejor estamos colocados no para para llegar ahí esta temporada pasada parecía que eh costaba mucho más llegar acercarnos nuestras posiciones y ahora pues bueno estamos quintos estamos aún pasito sabemos que que es complicado sacan cuatro puntos pero bueno estamos ahí por lo menos para para disputar y luchar esos puntos

Voz 1130 06:43 pues evidentemente que les vaya muy bien a lo largo de este campeonato pero sin duda lo mejor de ser activos es que yo trabajo un poquito menos los que trabajáis porque no hay hacer este programa soy los alumnos en este caso y los alumnos del Doctor Castroviejo y creo que es ahí preparado innumerables preguntas evidentemente no tenemos tiempo material físico para para que todas tengan espacio pero como sois alumnos de quinto y sexto pues vamos a empezar por los alumnos de quinto y que vayan pasando subiendo aquí al al estrado principal para poder preguntar a los futbolistas de la Deportiva Logroñés y yo creo que ya tiene que haber algún alumno preparado hay viene ya se va a incorporar a esta tertulia que hacemos siempre en ser activos bueno yo me sigo enrollado pero bueno si no que vayan subiendo el alumno ya van levantando las manos además os recuerdo tenemos una sorpresa e os vamos a regalar entradas porque este domingo a las dos de la tarde en Las Gaunas se juega aún más interesante EDF Logroño Atlético de Madrid Viena Logroño el mejor equipo de fútbol femenino de España es uno de los referentes a nivel europeo y vamos a regalar una entrada doble por si queréis acudir a este gran partido bueno pues ya va subiendo los alumnos de pedimos que se siente ahí les recibimos con un fuerte aplauso verdad compañías claro bueno te toca abrir fuego se que no es fácil pero bueno dime tu nombre y apellidos sean tan

Voz 10 08:02 yo Pulido buena Antonio eh practicas

Voz 1130 08:05 algún deporte Antonio sí foto Ali escalada vale Cuéntame en qué equipo juegas en el Valvanera en el Valvanera vale de que juegas yo de extrema izquierda de extremos a eres zurdo si un valor como Andy como Andy Rodríguez que también es zurdo escalada porque te has decantado a practicar escalada

Voz 11 08:23 no se me gusta muchísimo sobre todo porque cuando me cuelgo eh eh

Voz 1130 08:28 juro mucho más oye pero siempre con con seguridad no eso de trepar no me no me hagas así con el operador con el morro es hay que hacerlo con seguridad con casco vivían de cuerdas bueno pues adelante con tu pregunta no se hace la quieres hacerse a los dos au venga pues adelante cuando empezasteis como futbolistas

Voz 9 08:48 pues bueno al final yo empecé sobre los siete años al final a a empezar porque antes no es como ahora Ara puedes empezar antes pero cuando yo era pequeño al final hasta dos ocho nueve años no te dejaban hacer te ficha para jugar en equipo

Voz 1130 09:02 en qué equipo empezaste un poquito tu trayectoria

Voz 9 09:05 que yo soy de Castellón y empecé en el Sporting de Castellón que al final es un equipo de allí de cómo de barrio de de Castellón

Voz 1130 09:12 después estuvo me has contado en el Villarreal en el Castellón bueno ya empezó su etapa más profesional no de un lugar a otro y Andy cuéntanos un poco donde empezaste tu trayectoria profesional

Voz 8 09:23 pues igual más o menos empecé con seis siete años hay bueno empecé en el equipo de mi pueblo de mi tierra que es Almuñécar que de Granada bueno ahí jugué hasta los quince dieciséis años y luego pasé por las categorías inferiores del Madrid Si luego firme en el en el equipo filial del Levante luego la Ponferradina ahí bueno ahora en este nuevo camino que la Unión Deportiva

Voz 1130 09:52 es Andy ha estado también militando en Segunda División con la Ponferradina aportando también una larga experiencia como Carles Salvador no sé si querías apuntar algo no así pues eh gracias y seguimos recibiendo alumnos del colegio Castroviejo delante nos va a acompañar ahora una alumna gracias por participar e cómo te llamas en Miranda Palacios o la Miranda hace algún deporte pues hago baile pero me encanta el baloncesto haces baile y te gusta muchísimo el baloncesto lo practicas te gusta más verlo pues práctico pero lo veo muy bien el baile de qué tipo de baile hace un poco moderna en flamenco moderno y flamenco bueno pues tú sabrás algo de flamenco no sí bueno nosotros vamos a pero que te arranquen en Andalucía es el flamenco venga pues adelante con tu pregunta

Voz 11 10:39 y si no fuera hay futbolistas que otra profesión novia es elegido

Voz 1130 10:44 buenísima pregunta porque en esto del deporte siempre hay que tener un plan de verdad chicos así que adelante como estas respuestas

Voz 9 10:50 pues bueno yo supongo que yo estudié termine la carrera de Administración y Dirección de Empresas Ilbo también hizo un máster para poder ser profesor así que me imagino que sufre el futbolista seguirá estudiando me dedicaría un poco más a algo relacionado con con lo que estudiado

Voz 8 11:06 Andy pues bueno yo estoy estoy cursando la carrera de de nutrición y bueno creo que que me gustaría algo relacionado con con la nutrición en un mundo que que me gusta Hay pero sobre todo que estuviera relacionada con con el deporte el deporte también me gusta mucho y bueno cualquier profesión que esté ligada al deporte me me gustaría

Voz 1130 11:26 eh por si acaso no hay ninguna pregunta en relación a la alimentación es muy importante que os alimentáis bien Andy un consejo a los a los chicos a los alumnos para una correcta alimentación en esta etapa de crecimiento constante

Voz 8 11:39 bueno yo creo que seguramente ellos tiene en el que que les darán pautas mejore pero bueno sobre todo que no falte fruta que no falte verdura que que se hidraten bien y bueno que lleven una una alimentación equilibrada e ahora en esta época que yo viven pues seguramente que come alguno chucherías de bollería pero bueno que que sea ocasionalmente y que bueno que no falte fruta y verdura Nos gusta

Voz 1130 12:10 está en este será activos siempre hacer una pregunta a los alumnos que que no está diciendo aquí en este programa

Voz 1142 12:15 a ver si si sois así decir la verdad y además coméis bien que levante la mano quien coma tres veces a la semana verduras bueno profes me lo tengo que creer

Voz 1130 12:29 sí sí Vegas pues no lo creemos así que perfecto muy bien muy buena dieta estos alumnos del Colegio Doctor Castroviejo gracias un aplauso y gratitud al siguiente protagonista siguiente al uno de este centro aquí en Logroño en la en Duques de Nájera bienvenida a Ser activos cómo te llamas me llamo o la apellido para que iban Oliván Blas haces algún tipo de deporte en días

Voz 11 12:54 junto a ningún equipo pero me gusta jugar al fútbol con mis amigos

Voz 1130 12:56 ah pues eso es lo más importante que te diviertan haciendo deporte así que sigue divirtiendo te que seguro que te lo pasa es genial y de eso se trata eh no sé qué pregunta tiene para adelante

Voz 11 13:07 otro deporte aparte de bueno

Voz 9 13:11 practicarlo si al final nosotros jugamos a fútbol pero luego por ejemplo en vacaciones pues hacemos otro tipo de de deporte y luego aparte pues me gusta ver otros deportes también en la televisión y eso al final por ejemplo no ha gustado a mí por ejemplo me gusta salir en en bicicleta por la montaña leonesa también el el pádel lo o el tenis a finales como tú al final lo hacemos para divertirnos con con nuestros amigos aparte del fútbol

Voz 1130 13:37 ellos evidentemente mientras están en la práctica deportiva profesional no pueden hacer muchos más deportes porque evidentemente tiene que conservar y cuidar la posibilidad de tener lesiones brandy en verano o algún deporte que te gusta seguir o que te gusta ver lo que te gusta practicar en verano cuando estás de vacaciones

Voz 8 13:52 pues sí como ha dicho Carles cuando estamos de vacaciones pues también gusta reunirnos con los amigos practicar practicar pádel a mí personalmente me gusta mucho esto Veo veo baloncesto oí bueno y también pues si algún algún rato libre cuando el fútbol no lo permite pues también practicarlo

Voz 1130 14:11 Casablanca tiradora o eres más de jugar por dentro

Voz 8 14:15 bueno la verdad que no se me daba muy bien pero pero sí me gusta me gusta verlos un deporte que

Voz 1130 14:21 que aparte de fútbol también me gusta mucho pues muchísimas gracias un fuerte aplauso y seguimos recibiendo a alumnos que han preparado durante la semana pregunta para hoy ser unos periodistas fantásticos que cara de ilusión cómo te llamas Alex hola Alex bienvenido el tu primera vez en la radio sí bueno qué tal se siente uno como periodista mate el empezando aquí en la radio de referencia

Voz 11 14:43 pues bastante nervioso bueno pues esos

Voz 1130 14:45 me pasa no te preocupes que deporte haces

Voz 11 14:48 el taekwondo y voy a jugar por la tarde con mis amigos al fútbol

Voz 1130 14:51 a ver taekwondo e cuéntanos un poquito de este deporte que debemos saber para los que no sabemos mucho de taekwondo

Voz 11 14:58 pues que lo tienes que hacer todo con cuidado paran tampoco hacerle mucho daño

Voz 1130 15:03 para que tampoco está dando aquí no me imagino eso es eso es importante venga pues adelante con tu pregunta

Voz 11 15:08 qué sentiste es la primera vez que pistas estéis el campo como profesionales

Voz 1130 15:13 muy buena pregunta muy buena pregunta no sé si lo récord y lo tenéis grabado donde fue cuando fue que sentiste

Voz 9 15:20 porque al final esto te pilla nata para querer bastante joven el final sobre todo es nervios no ilusión también y sobre todo pues ganas de hacerlo bien

Voz 1130 15:30 Andy cuál es el partido que recuerdas tú así como el momento que dices bueno pues este día sí que fue muy especial

Voz 8 15:35 pues bueno de tengo varios días sobre todo el primer partido en Segunda División con la Ponferradina contra el Tenerife en El Toralín que bueno es un día bonito eh es toda una vida dedicada al fútbol y sacrificado para ella hay bueno esos días pues hace que te sientas allí la recompensa de del trabajo que que has hecho durante durante todos eso

Voz 1130 15:59 al visto fantástica pregunta dos grandes respuestas genial muchísimas gracias un aplauso para para el alumno seguimos recibiendo invitados esto es un no parar Kerry Mazo fantástico gracias a todos cómo te llamas Marta Martín hola Marta encantado e Acesa es un deporte si es Laila Tammy a también patina sobre hielo sobre cemento ve gente sobre cemento y qué tal se te dabas con protecciones

Voz 11 16:25 es sí si no por si acaso para no hacerlo

Voz 1130 16:27 heridas bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 11 16:32 os gustaría que los equipos masculinas y femeninas se juntarán

Voz 1130 16:36 bueno esto es una pregunta complicada e una cosa es lo que nos gustaría detrás lo que se puede hacer pero cuéntame Carles te gustaría que pudiera haber posibilidad

Voz 9 16:45 bueno al final no depende de nosotros no tampoco pero lo que sí que es importante es que al final el por ejemplo el fútbol femenino no está cogiendo ahora más empaque parece que está cogiendo más más afición en también en sobre todo en prensa no en la tele y la radio su soledad es un espacio que que antes no tenían y al final pues es es positivo para todos no

Voz 1130 17:07 Andy y cómo ves el fútbol femenino como es el deporte femenino en general

Voz 8 17:13 bueno como ha dicho un poco Carles que es un deporte que que está en auge creo que que es bueno para todo que que bueno que al final eh se pueda practicar el deporte por los dos partes iguales Si bueno en el caso de del fútbol femenino pues ya vemos que que está en auge qué tiene que tienen su su televisión que su primera división con con un equipo muy bueno con equipos potentes Si bueno aquí en Logroño pueden disfrutar de de esa categoría hay y bueno creo que que bueno para todos

Voz 1130 17:42 el deporte femenino que además está haciendo el generador de los mayores éxitos a día de hoy para el deporte español en líneas generales así que gracias por tu pregunta seguimos recibiendo invitados un fuerte aplauso siguiente hola hola hola me dices tu nombre Javier hola Javier haces algún deporte

Voz 11 18:01 yo hago baloncesto también Kung Fu pero juego con mis amigos a fútbol

Voz 1130 18:05 bueno te he visto alto digo baloncesto lo tiene que hacer si es posible hacer Kung Fu en Logroño ICO porque te de cantaste por el Kun Fu

Voz 11 18:16 porque me gusta saber defenderme

Voz 1130 18:18 es que nosotros cuando éramos jóvenes las pelis de Kun Fu las veíamos pero de ahí a practicarlo había un trecho muy bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 11 18:26 cuánto es el máximo de goles que habéis metido en un partido

Voz 1130 18:30 bueno está preguntando yo grado que en profesionales no se acercan muy a menudo dentro de área pero bueno suelen hacer goles cuéntanos Carles

Voz 9 18:38 pues en un partido pues yo metí una vez pasada que matriz no eh tres goles y ha sido y luego se que es verdad que desde más pequeños a lo mejor cuatro o cinco goles pero eso ya es en categorías asumido así como profesional de un hattrick

Voz 1130 18:53 Andy que este año lleva tres palos podría llevar tres goles lleva tres valor hay que ajustar ahí un poco más cuántos goles recuerdas tu ha desmarcado

Voz 8 19:01 sí me acuerdo un partido con con el filial del Levante en Segunda B que también metió tres goles contra contrario Lodi ya es el partido que más me ha podido hacer un partido

Voz 1130 19:11 estos son de la raza de jugador generoso e que prefieren dar lo que hay que practicamente marcar los gracias por tu pregunta seguimos recibiendo a alumnos un fuerte aplauso la buenas hola muy buenas cómo te llamas Millán Millán en qué deporte haces mi yo hago baloncesto hay pues por muchas tardes y tal juega fútbol vale en qué equipo juega a baloncesto en el del colegio promete promete que en qué lugar ocupa sobre el terreno de juego en la cancha de baloncesto

Voz 11 19:40 es o alero uvas

Voz 1130 19:43 pues adelante con tu pregunta

Voz 11 19:45 qué sobre cuántas horas jugar entrenar a la semana

Voz 9 19:50 pues nosotros en una semana normal que es cuando jugamos el domingo entrenamos todos los días excepto el martes que suele ser nuestro nuestro día libre el sábado incluido el final depende un poco de del día de la semana que sea pero solemos entrenar unas dos horas de campo más o menos al día

Voz 1130 20:10 luego hacer verdad y mucho trabajo en gimnasio cada vez están incorporando muchas más cuestiones al trabajo mero de sobre el terreno de juego técnico táctico hacéis otro mucho trabajo no

Voz 8 20:19 si al final vivimos de nuestro cuerpo y bueno en el fútbol aunque no lo parezca pues hay que vivirlo veinticuatro horas de alimentación descanso eh luego trabajo aparte de de que hacemos con el equipo para los partidos pues trabajo individual así que bueno al final está dedicado pueda de veinticuatro horas a al día

Voz 1130 20:40 piensan todo el rato en fútbol en fútbol en fútbol un poquito también bastante la familia sobre todo a descansar porque en este proceso de ser deportistas profesionales el descanso la recuperación del descaro en descanso es muy importa

Voz 1142 20:52 ante no el dormir bien el el saber recuperarse de los esfuerzos

Voz 8 20:56 sí creo que que es clave porque bueno nosotros no tenemos partido entre semana ABC ahí en alguna época que sí pero pero bueno sobre todo para para recuperar para estar bien terminaron entrenamiento oí al día siguiente estar totalmente recuperado fue para para que el entrenamiento sean a cien por cien mejor

Voz 1130 21:14 pues gracias por tu pregunta Millán igual Neymar recibiendo ha invitado hasta el próximo alumno recibió además dos entradas para ver el partido del próximo domingo D F al Atlético de Madrid viene el mejor equipo de fútbol femenino España hay uno de los mejores de Europa a Las Gaunas a enfrentarse hombre de F a ver si es capaz de dar la sorpresa al superar al líder de la Liga Iberdrola cómo te llamas Guillermo hola Guillermo que deporte haces kárate kárate bueno aquí veo mucho también mucha arte marcial eso está muy bien oye cuáles son las claves del kárate explícanos un poquito no sabe si yo creo que si no sí siempre respetar mucho al rival por ejemplo no ya al maestro también tener un comportamiento muy educado en el en el lugar donde se realiza kárate bueno pues hay catas no y luego hay hay también combate verdad así el Comité pues es una disciplina muy intensa que da muchos éxitos también al deporte español así que suerte en tu progresión en el mundo del kárate y adelante pregunta

Voz 11 22:13 eh creéis que podría es volver a subir a Primera

Voz 1130 22:18 espero que diga que sí porque si no se nos cae el chiringuito

Voz 9 22:22 al final nosotros estamos ahora en Segunda B que la tercera categoría a nivel nacional el objetivo es subir a Segunda División y está claro que cuando estás en Segunda División bueno al final lo que aspiran es a subir a Primera División pasa que esto es un proceso proceso bastante largo y complicado y al final igual que nosotros hay muchos otros equipos que también que de subir primera segunda y luego a Primera al final hay que hacer las cosas muy bien poco a poco y sobre todo con con tiempos

Voz 1130 22:48 tenéis que tener en cuenta que la Segunda División B son cuatro grupos veinte equipos en cada grupo ochenta equipos con el mismo objetivo que tienen Andy Carlos Salvador en el deporte y la verdad es que es ascender a Segunda División Andy tú has vivido ese proceso de pasar de Segunda B a Segunda qué cambia mucho no la mentalidad de una ciudad en relación a su relación directa con el fútbol

Voz 8 23:09 sí que creo que hay bastante diferencia entre sobre todo el paso de Segunda B a Segunda de partidos son televisado eh creo que todo lo que rodea pues es mucho mejor puede para para la ciudad para la afición todo más atractivo oí bueno hay equipos en Primera División que no hace mucho estaban en Segunda B como nosotros y bueno sabemos que es muy complicado que que como ha hecho Carles un proceso que que es largo pero pero bueno porque no y al final Si conseguimos el objetivo que por lo que estamos aquí lo que queremos que subió a Segunda División pues bueno ya estando en Segunda División en sólo quedaría un pasito que bueno cada vez más difícil pero pero bueno como te he dicho ahora hay equipos en Primera División que no hace mucho estaban en Segunda B contra los que ha jugado

Voz 1130 23:55 precisamente la deporte Deportiva Eibar Alavés entre otros gracias por tu pregunta un aplauso recibimos siguiente

Voz 12 24:01 no tenemos alumnos

Voz 1130 24:04 a los acompaña una nueva alumna que nos va a decir a su nombre y apellido hola muy buenas tardes

Voz 11 24:09 es que Silvia Trinidad hola Silvia Trinidad

Voz 1130 24:12 algún deporte baloncesto

Voz 11 24:15 la equitación

Voz 1130 24:17 baloncesto lo conocemos un poquito mejor la equitación cuanto a haces de equitación a la semana

Voz 11 24:24 pues un día pero es que es es muy raro porque si cuando cuando dentro de un mes así seguramente haré dos días

Voz 1130 24:36 ah bueno pues esos que le vas cogiendo más afición no porque al ser ya entrar un poquito mejor tiempo puedes hacerlo más

Voz 11 24:43 porque porque porque también cuando ya lo haces mejor necesitas más días

Voz 1130 24:50 lo que sí oye como si ya tienes algún caballo alguna llegó a favorita o de momento no no tienes

Voz 11 24:55 se ha asignado para mí especial no pero hay uno que en especial la misma

Voz 1130 25:00 estamos como se llama mascar bueno pues nada una saludar máscara que nos estará escuchando me imagino que no se lo podré decir cuando lo vuelva a montar bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 11 25:11 el que vosotros cuando erais más pequeños avisos jugado contra algún equipo o en un equipo en el que hubiesen chicas

Voz 9 25:24 pues yo el primer equipo en el que juguetes sí que es verdad que había había una chica hilo o de otros equipos rivales también tenían chicas jugando oí al final anormal era como un rival más un contrincante más Isi ya está

Voz 1130 25:41 Andy tú has tenido esa oportunidad

Voz 8 25:44 pues sí eh cuando bueno tenía yo creo que más o menos esta edad hice una prueba para para el español y bueno en el equipo había había una chica que se haga Marta Marta Torrejón que es ahora pues bueno una jugadora de casi jugadora de Leyte y muy conocida y bueno de aquí para aquel entonces pertenecía a ese equipo entonces bueno estuve unos días y estuve compartiendo vestuario con con ella

Voz 1130 26:09 no pues como veis normalidad absoluta nada muchísimas gracias y da recuerdos a mascar vale de parte de Radio Rioja fuerte aplauso

Voz 12 26:18 para esta alumna ahí seguimos recibiendo al unos

Voz 1130 26:22 en este caso una alumna Hola cómo te llamas Arda o practicar algún deporte baloncesto baloncesto donde juegas en el promete en el promete de que juegas eh todavía no nos han clasificado entonces era todavía estáis probando diferentes espacios saber dónde os movéis mejor que te gusta más asistir

Voz 11 26:41 eso está muy bien bueno pues garante donde pregunta que sigue pequeños os quería es dedicar al fútbol o a otro

Voz 9 26:49 la cosa porque desde pequeños a jugar a fútbol tu juegas a fútbol vas jugando vas pasando etapas tampoco es que está claro que tú ilusiones profesional pero al final esto te llega un poco de un día para otro al final vas pasando equipos va pasando equipos si de repente un día pasa de ser tu tu hobby a ser tu trabajo prácticamente sin sin darte cuenta al final hebreo como todos los niños y queremos jugar a fútbol iraquí al final es muy bonito poder vivir no de del deporte vivir de algo de lo que te gusta

Voz 1130 27:24 Andy en tu caso me imagino que trayectoria asimilar me gustaría añadir a tu pregunta que es muy buena y como habéis gestionado el hecho de me imagino que al ir escalando en vuestra carrera pues en algún equipo erais los mejores los que destacaba es como habéis gestionado todo eso porque yo me imagino que aquí la lugar alguno alguna jugarán mejor que el resto de los compañeros y eso también hay que saberlo llevar no ser excesivamente chulo no es excesivamente chupo no sé como Joyce esas cuestiones

Voz 8 27:50 bueno e sobre todo sobre todo poder creo que que jugábamos para para divertirnos para disfrutar y bueno conforme íbamos creciendo pues no iban llegando esa llamada que íbamos pasando por la mejor equipo más profesional e equipo que lo que ya pues bueno te planteas el el querer dedicarte a esto y bueno como como tú has dicho siempre con mucha humildad siempre pues con con sacrificio con con trabajo sabiendo que que bueno que que esto Sun deporte muy muy complicado en el que muchos muchos muchos niños se quieren dedicar a ello oí bueno que al final lo importante es jugar para para disfrutar ahora nos dedicamos a ello es nuestro nuestro trabajo pero al final esa esencia de de intentar salir al campo y el Ibex tírate disfrutarlo no se tiene que

Voz 1130 28:41 tres pues gracias a nuevas por tu pregunta por la respuesta

Voz 12 28:44 de Andy de Carles creo que recibimos

Voz 1130 28:48 la última alumna que trae también su pregunta preparada hola gracias por estar en los micrófonos de Radio Rioja cómo te llamas o la feria hacer algún deporte si cual natación natación cuántas horas prácticas natación a la semana y cinco días y a cinco horas y media ayer es más de fondo o de velocidad se que prueba te gusta más cuál es tu favorita de las muchas que hay en natación

Voz 1142 29:11 braza no ir de nadar muy

Voz 1130 29:14 mucho tiempo abraza o veinticinco cincuenta metros cien metros le pongo queremos el efectivamente bueno pues adelante con tu pregunta para los futbolistas

Voz 11 29:22 cómo evoluciona la técnica de entrenamientos de hace unos años al día de hoy

Voz 1130 29:27 una buena pregunta para sembrar muy buena pregunta

Voz 9 29:31 final yo por ejemplo el primer equipo en el que estuve incluso luego en en etapas posteriores pues el campo era de tierra que ahora ya quedan muy pocos prácticamente ninguno pero bueno cada vez que te caía las hacía mucho daño para controlar el balón la pelota botaba mucho el final campo luego ya pasa a césped artificial que es todo siempre más más regular es más fácil de de controlar el balón y de jugar aquí luego en cuando juegas en hierba ya ya es diferente al final también con forme vas avanzando se ha profesionalizado todo muchos nosotros tenemos aparte del entrenador cuerpo técnico por ejemplo los porteros tienen un entrenador específico para ellos también está el el tema del físico no dese Se ocupa otra otra persona y al final se se ha avanzado mucho en en todo esto

Voz 1130 30:22 también la gente con la que trabajan los futbolistas que son más profesionales mejor los preparadores físicos mejores entrenadores mejores la verdad que eso ha cambiado muchísimo todo el tema de la fisioterapia también ha evolucionado verdad Andy en esa cuestión

Voz 8 30:34 sí eh todo ha evolucionado mucho más ahora hay muchos más medio de bueno de la era la que vivimos pues también han entrado muy fuerte la tecnología todo se analiza mucho más Si bueno ahora hoy en día de todos los equipos está mucho mejor preparados Si bueno pues nosotros también nos preparamos para pues para para intentar ser mejores que los rivales

Voz 1130 30:57 pues feria gracias por tu feria verdad te te llamado bien engrasadas Celia por tu pregunta nosotros como estos ser activos esto SER Deportivos La Rioja despedimos si os parece a Celia a Andy ya Carles Salvador con un fuerte aplauso y enseguida regresamos

Voz 12 31:12 de la publicidad o los profesores de este de este colegio público aquí

