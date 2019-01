Voz 0055

00:21

la trama Gürtel también desplegó sus tentáculos en Arganda del Rey según la Audiencia Nacional llegó a dirigir la contratación pública del municipio con el PP en el Gobierno local veinticinco millones de euros calculan en comisiones a cambio de contratos del Ayuntamiento hay veinte procesados a la cabeza el líder de la trama el empresario Francisco Correa también nombres de la política madrileña al exalcalde de Arganda Ginés López el ex diputado Benjamín Martín Vasco el ex consejero de la sociedad municipal Juan Fernández y el ex director de programación del consistorio Tomás Martín también figura entre los acusados María Josefa Aguado ex diputada del PP en la Asamblea de Madrid hasta mayo de dos mil diecisiete entonces era jefa de deportes en Arganda y según el juez permitió que la trama cobrase facturas fraccionada por organizar unas Olimpiadas Escolares