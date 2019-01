Las noticias de Castilla y León, 16:03 (09/01/2019)

cada vez son más los ciudadanos que acuden a la comisión de transparencia porque las administraciones no responden a sus peticiones de información la mayoría por cierto son los ayuntamientos los que desoye esta petición de información Rubén García Secretario de transparencia

no es electoralistas y responde la consejera de Agricultura de la Junta Milagros Marcos a las críticas de las organizaciones profesionales agrarias sobre el anuncio de la Junta de pagar la ayuda de tres euros en la remolacha que retiró la anterior consejera Silvia Clemente a los cinco mil quinientos agricultores afectados si hubiera sido electoralista lo hubiéramos hecho en dos mil quince lo hubiéramos esperado dos campañas electorales para tomar medidas con carácter electoralista y lo que creo es que vamos a ayudar con este a financiación autónoma además hacen que a cinco mil quinientas personas que tienen que tomar la decisión de cultivar remolacha o no cultivar remolacha y con ello apostar claramente por el funcionamiento de las empresas que en este momento están Moltó jurando en nuestra comunidad autónoma y que deben tener capacidad suficiente para seguir haciéndolo más información en nuestra página web Sher Castilla y León punto es pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las