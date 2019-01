Escucha las noticias de las 16:00 (09/01/2019)

tienda presentada por un diputado conservador Dominique cree contra la primera ministra una enmienda que forzara Theresa May a volver al Parlamento en el plazo de sólo tres días con un nuevo plan en caso de que pierda la votación sobre el acuerdo para el Brexit el próximo martes de esta forma se evitará que May deje pasar el tiempo hasta que una salida sin acuerdo sea la única alternativa hasta ahora tenía veintiún días para presentar ese nuevo plan la enmienda ha sido aprobada por trescientos ocho votos a favor frente a doscientos noventa y siete en contra también permitirá a los diputados presentar alternativas alternativas que quizá sean el seguir hacia una salida sin acuerdo quizás un nuevo referéndum o elecciones generales Bruselas

Voz 0738

02:00

como Pull Lucie reclama soluciones para evitar que Europa se degrade con el trato dado a los inmigrantes datos voy a ser franco estas últimas semanas no responden al modelo europeo es grave cuarenta y nueve personas en barcos en el mar durante tres semanas este no es el modelo la Unión son valores fundamentales Yes solidaridad si esto no será no hay Unión Europea ha dicho felicitando a los gobiernos que participan en los rescates también a España y asegurando que las llegadas de ilegales este dos mil dieciocho son las más bajas desde el dos mil trece también que el rescate de los seiscientos noventa mil inmigrantes salvados en el mar representan un treinta y seis por ciento de muertes menos en el Mediterrani