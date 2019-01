Las noticias de Catalunya, 17:03 (09/01/2019)

Voz 2

00:03

qué tal bona tarda actuar sólo unas tres la sido controlados y dos pisos de protección oficial un también acaba de ascensión and Things we can mil euros al propietario de un pis ICCA obtenía Ray Atom Preud Moll par sobrado por mes y también Koeman chata inspeccionados en mil pisos de protección oficial que Abbas Ciutat para caballos Mena maqueta picaresca Josep Maria Montaner al resultado habitacionales