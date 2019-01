Hora 14 La Rioja (9/1/2019)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 0125 00:13 qué tal muy buenas tardes aunque enero es un mes inhábil para la actividad parlamentaria el PP había propuesto desarrollar un pleno extraordinario la próxima semana para aprobar por el procedimiento de lectura única el proyecto de ley de medidas económicas presentado por el Gobierno de ceniceros propuesta que ha sido rechazada por Ciudadanos Podemos PSOE y en este informativo los tres grupos explicará las razones que les han llevado a ese rechazo por cierto el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos asegura que cuando se abra el proceso de primarias hará pública su decisión sobre presentarse a este proceso Diego Ubis dice que tiene ilusión por continuar

Voz 2 00:50 yo siempre he dicho que tengo ilusión por continuar eh la verdad es que no sean las primarias todavía no han convocado para hoy de la convocatoria eh pues lógicamente eh dos

Voz 3 01:04 los candidatos presentarán sus sus acciones a Suha su candidatura a sus propuestas

Voz 2 01:10 pues en el caso de en mi caso creo que que habrá que esperar a que a que se abra ese ese período no ese esa convocatoria

Voz 0125 01:23 datos Pablo Hermoso de Mendoza por el PSOE al Ayuntamiento de Logroño y hoy ha hablado de algunas de sus propuestas Diego García

Voz 0496 01:28 Hermoso de Mendoza ha señalado que trabaja en cinco estrategias para sacar a Logroño de la parálisis a la que dice les está sometiendo el Partido Popular el candidato socialista se marca como objetivo superar los treinta mil votos y adaptar la ciudad a una población cada vez más envejecida

Voz 4 01:43 tenemos una población que envejece decir vamos a ser dentro de pocos años uno de cada cuatro logroñeses va a ser mayor de sesenta y cinco años tenemos poquísimos hijos hay una casi de extinción Logroño debe llenarse es decir cuando hemos hablado en la campaña de que debe llenarse de vida significa que aquí debemos crear la economía amigo a nuestro juicio la economía suficiente para que Logroño pueda llenarse de de vida y eso implica como decía antes en primer lugar atraer empresas empresas ya no van a venir las empresas automovilísticas a Logroño no pero con los años ochenta pero hay nuevas ciclos de innovación de desarrollo económico que demos intentará atraer Logroño es una plaza también que tiene sus ventajas logísticas

Voz 5 02:26 ahí estabilidad

Voz 4 02:28 económica y social hay una salarios competitivos

Voz 0125 02:34 nuevo golpe al tráfico de drogas la Policía Nacional ha desactivado un importante y activo punto negro de venta de heroína en el centro de Logroño

Voz 0496 02:40 operación enmarcada dentro del desarrollo del plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas lugares y locales de ocio con el objetivo de erradicar estos puntos de venta denominados puntos negros éste se encontraba cerca de colegios y asociaciones culturales el responsable de prensa de la policía además destaca la gravedad del delito porque el matrimonio detenido utilizaba a sus tres hijos para labores de vigilancia uno de ellos era menor Javier Labrador

Voz 6 03:03 el explicando que uno de ellos era menor de edad entonces esto es lo que hace es que agravó especialmente el delito de todos junto con las diligencias pasaron a disposición judicial

Voz 0125 03:16 y en deportes a partir de las tres y veinte hoy miércoles será activos Sergio Moreno buenas tardes habéis estado en el Colegio Doctor Castroviejo no

Voz 7 03:25 así es la vuelta al cole y nosotros también lo hacemos después de las navidades hemos regresado a los colegios en esa acción que se llama ser activos por lo tanto el programa SER Deportivos La Rioja que empieza a las tres y veinte lo haremos desde el colegio público Doctor Castroviejo donde Nos van a recibir los alumnos y los profesores con los brazos abiertos donde nos hemos hecho acompañar de los futbolistas Andy Rodríguez y Carlos Salvador dos de los referentes en el en la Unión Deportiva Logroñés en esta en esta temporada así que se vieron programón a partir de las tres

Voz 0125 03:54 pues te escuchamos a partir de las tres y veinte y vamos a completar esta portada con el área de servicio ahora mismo en la Nacional dos tres dos en Forza leche sigue cortado el tráfico esta mañana ha volcado un camión cisterna no ha habido heridos pero todavía hay problemas en ese punto concreto en cuanto al tiempo ya saben La Rioja también se va a ver afectada por la bajada de temperaturas a partir de esta de esta noche temperaturas bajo cero por lo que se activa el aviso amarillo se habla ya de ola de frío polar en colaborador de esta emisora José Calvo asegura que estamos ante un episodio de frío invernal propio de esta época del año lo que ocurre es que venimos de una situación anticiclónico estable más cálida de lo habitual

Voz 8 04:34 más propio de la época en la que estamos que que otra cosa que efectivamente durante los próximos día no va nos va a aceptar una masa de aire frío polar continental es muy importante este adjetivo porque cuando las masas de aire frío vienen del continente las características son muy que son muy frías o frías y secas por lo tanto es verdad que vamos a notar un descenso acusado de temperaturas las heladas serán frecuentes pero a cambio lo que no vamos a notar es que hayas precipitaciones o que la nubosidad sean muy abundante porque estas masas de aire prácticamente sólo se cargan de humedad en su pequeño recorrido que pueda tener poder Cantabria por lo tanto lo que se espera efectivamente es una llegada de aire bastante frío pero dentro de un episodio invernal y pico de la época en la que nos encontramos

Voz 0125 05:28 ir completamos con los datos más concretos para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 9 05:34 buenas tardes se cielos cubiertos este miércoles sin descartar precipitaciones débiles sobre todo en La Rioja Alta ojo podría ser en forma de nieve por encima de los ochocientos o los mil metros de altitud las temperaturas sin cambios salvo en la sierra aquí bajando en valores de ocho grados en Haro nueve en Logroño y Arnedo y los diez en Calahorra y Alfaro con toques del norte y noroeste irá algún intervalo de fuerte en La Rioja Baja en la Ibérica mañana jueves volveremos amanecer con este cielo cubierto ya estas lluvias que se volverán a dar especialmente en La Rioja Alta una cota de nieve que además aún podrá descender más de los ochocientos a los doscientos metros las temperaturas también bajarán un descenso que puede ser nota hable en las máximas ICO las mínimas registrándose a últimas horas del día de hecho volveremos amanecer con heladas generalizadas débiles en el valle y localmente fuertes a últimas horas en la ibérica donde podríamos tener valores de hasta seis grados bajo cero así que mucha precaución en las mínimas se quedarán en el rango de los dos bajo cero en los tres bajo cero y las máximas también muy cortitas mañana en los cuatro grados en Haro cinco en Arnedo hilo seis en Calahorra Logroño y Alfaro ya mañana jueves será cuando notaremos de lleno esa bolsa de aire frío polar el viento del norte noroeste con intervalos de fuerte en la sierra y en La Rioja Baja

Voz 10 06:52 es una información de la Agencia Estatal de meteoro

Voz 0125 06:54 la logia a la espera de esa llegada de el frío polar ahora mismo en el centro de Logroño tenemos casi diez grados desde decíamos en portada que los grupos parlamentarios de Ciudadanos Podemos y PSOE rechazaron celebra el veintidós de enero el pleno extraordinario que había solicitado el PP para aprobar el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de Medidas Económicas sentado por el Gobierno hoy el consejero de Hacienda ha hablado sobre este asunto en esta emisora también como digo han hablado los grupos parlamentarios Diego hacía

Voz 0496 07:25 aquí en la Cadena Ser de La Rioja el consejero ha señalado que el Gobierno presentó un proyecto de presupuestos que desde el minuto uno se encontró con el no de la oposición por un afán dice Alfonso Domínguez claramente electoralista ante ese rechazo de la oposición el consejero afirma que el Gobierno decidió aprobar el proyecto de ley de medidas urgentes y enviarlo al Parlamento porque hay cuestiones dice que no pueden

Voz 5 07:44 esperar y por eso hemos presentado un proyecto de ley para que en el año dos mil diecinueve nuestras familias puedan disfrutar de la educación gratuita de cero a tres años para que en el año dos mil diecinueve nuestros autónomos puedan tener una cuota cero en el pago de cotizaciones sociales para bajar los impuestos a todos los riojanos concretamente bajar la renta medio punto para todos los riojanos y establecer estas bonificaciones a tener hijos que era la que a las que les que anunciábamos anteriormente para tener al primero segundo ITF dijo bueno nosotros consideramos que esta ley debía aprobarse de manera urgente porque no he dejado de trabajar para que la educación gratuita pueda estar implantada efectivamente en el mes de septiembre porque además es bueno que los ciudadanos riojanos ya sepan que tienen que han se han reducido los impuestos en su comunidad

Voz 0496 08:29 Domínguez lamenta que los grupos de la oposición no compartan esa urgencia ya avisa de que lo tendrán que explicar a pesar de todo el consejero afirma que la voluntad del Ejecutivo es negociar para que se apruebe en el periodo ordinario de

Voz 4 08:40 tensiones lograba parlamentarias sobre todo PSOE

Voz 5 08:43 Podemos y Ciudadanos han entendido que no era urgente estas medidas de ellos tendrán que explicar a los ciudadanos porque consideran que poner la educación maldita de cero a tres años en el mes de septiembre no es urgente para ellos Iván tramitada por el procedimiento ordinario bueno nosotros trabajaremos y negociaremos con todos los parlamentarios para intentar revertir esta situación creo que debemos tender la mano también al grupo parlamentario de Ciudadanos para que para que rectifique esta decisión tomada creemos que sí es urgente que podamos aprobar esta ley básicamente porque si aprobamos en los próximos días semanas esta ley podamos tener una educación gratuita de cero a tres años para los cinco mil alumnos para los cinco mil niños que se podrían beneficiar de ella en el mes de septiembre

Voz 0125 09:22 y qué han dicho los grupos el portavoz de Ciudadanos afirma

Voz 0496 09:24 que no se puede ir deprisa y corriendo con este tipo de medidas eso sí Diego Ubis observa un cambio en la actitud del Ejecutivo señala que la formación naranja está dispuesta a negociar pero de verdad mejoras en asuntos clave de regio

Voz 1234 09:36 parece que también hay un cambio de actitud desde desde el Gobierno parece que ahora están dispuestos a ir cuentas a reconocer pues pues esos incumplimientos no oí ya intentar para enmendar la situación para pues para aquí a final de legislatura por reconducir algunos temas que están pendientes de lo que se pueda y a partir de ahí pues el con esa rendición de cuentas pero nosotros estamos dispuestos a hablar de medidas que consideramos importantes para riojano medidas que deben seguir un plan un plan muy concreto y muy marcado para para que realmente sean efectivas ante los grandes retos que presenta nuestra comunidad

Voz 0496 10:12 podemos asegura que es el Gobierno el que está haciendo trampas porque las medidas del proyecto de ley no se pondrán en marcha antes de las elecciones el portavoz dice que el Ejecutivo y el PP están ya en campaña electoral Herman cántabra

Voz 8 10:23 lo que está diciendo el Gobierno escabroso eh el Gobierno que de trompas alto riesgo al sirvió ganas eh esto insurgente no iba a poder bajo ningún concepto ponerse en marcha antes de las elecciones eh el Gobierno de sus presupuestos en pleno para no tener que afrontar debaten y posteriormente las enmiendas que los grupos Ribagorza para mejorar esos presupuestos ya lo que pretendes meter una ley publirreportaje esta propuesta es simplemente el comienzo de la campaña electoral del Partido Popular en la que por supuesto vamos a colaborar el padre de sabe que bajo ningún concepto estas propuestas que vende como urgente para poder implementarse a tiempo y mientras

Voz 0496 11:03 el grupo socialista denuncia la incapacidad del Gobierno ya avisa de que el Parlamento no puede pagar la campaña electoral del Partido Popular Francisco con afirma que si alguien paraliza el funcionamiento de la Cámara ese es el PP

Voz 12 11:14 hace veinte días el Grupo Socialista remitió un escrito a la presidenta del Parlamento que es la competente para hacerlo para que pusiera en marcha la comisión de investigación de la financiación ilegal del PP creen ustedes que hemos tenido respuesta en veinte días pues la respuesta ha sido ninguna por parte de la presidenta del Parlamento hoy mismo hemos registrado otro escrito para intentar habilitar algún día de este mes de enero para empezar con los trabajos para que las sesiones se desarrollen por lo tanto parálisis del Gobierno a través del brazo armado del Gobierno el Parlamento que su presidenta es una presidenta de parte no es presidenta de todos los parlamentarios es una presidenta del PP

Voz 0496 11:56 por cierto con señala que el PSOE va a presentar una proposición de ley para garantizar la educación de cero a tres años y mientras el Grupo Popular insiste en que el tripartito de la oposición paraliza la vida parlamentaria por un interés únicamente partidito

Voz 0125 12:08 bueno pues de momento ese pleno extraordinario convocado para la próxima semana que no se va a desarrollar todavía de la actualidad política en la guardias investiga a un concejal de Ciudadanos por presuntamente ser el autor del incendio que destruyó su panadería Isabel como ser Vitoria la Ertzaintza ha remitido al juzgado en Vitoria la investigación sobre este suceso que en octubre pasado calcinó el obrador de panadería de un concejal del Ayuntamiento de la Guardia un incendio que destruyó por completo las instalaciones y que además añadía el hecho de que se observaron pintadas amenazantes entradas que también denunció el propio concejal según la Policía vasca Se trató de un incendio y simulación del mismo que este con Hall del Partido Popular primero de Ciudadanos después ahora en el Grupo Mixto podría haber intentado camuflar como un sabotaje el denunciantes José Antonio Emma todo exedil de Ciudadanos en la Laguardia que abandonó dicho partido hace unos dos años para formar parte de una nueva formación política apenas conocida todavía libres por Euskadi que concurrirá a las próximas elecciones municipales y forales de mayo y que presentó a este concejal como su candidato a la alcaldía de munición gracias Isabel y el consejero de Administración Pública y Hacienda ha presentado

Voz 4 13:12 las conclusiones del Anuario Estadístico dos mil

Voz 0125 13:15 dieciocho que recopila las estadísticas regionales más representativas con el objetivo de continuar ofreciendo los datos que perfilar la situación económica y social de nuestra región así como la evolución en los últimos años para el consejero uno de los capítulos más relevantes del Anuario es el dedicado a la demografía puesto que ofrece datos sobre la evolución de la población en La Rioja hay pone de manifiesto la necesidad de continuar trabajando para reducir el impacto del reto demográfico en la Comunidad seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos Alfonso Domínguez

Voz 13 13:46 destacamos ahí fundamentalmente un leve incremento de la población en el año dos mil dieciocho el cero coma cero siete por ciento son doscientas doce personas más lo que nos dice que tenemos que seguir profundizando en las políticas derivadas de la agenda de la población el reto demográfico que tanta importancia tiene para este Gobierno durante toda esta legislatura por eso el proyecto de presupuestos que presentó el Gobierno allá por el mes de noviembre contenía un incremento muy importante de ciento veintiocho millones de euros de ocho millones de euros hasta los ciento veintiocho de las políticas derivadas del reto demográfico la agenda de la población y por eso en el proyecto de ley de medidas urgentes que hemos presentado después de la retirada de los presupuestos tiene una vital importancia todas las políticas que tienen que ver con la familia con los jóvenes con la política de conciliación de la vida familiar y laboral y con la política de fomento de la natalidad por eso dos de las cuatro medallas dos de las de las cuatro medidas que van en esa ley tienen que ver con alguna de estas políticas

Voz 0125 14:41 en dos mil dieciocho la población riojana era de trescientos doce mil ochocientas treinta personas lo que supone un incremento del cero coma cero siete por ciento es decir doscientas doce personas más que en enero de dos mil diecisiete sólo veintiocho municipios superan los mil habitantes ya hay sesenta y uno con más de ciento uno habitantes ya pasan veinte minutos de las dos

Voz 0125 15:32 esta mañana el candidato socialista al Ayuntamiento de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza ha comparecido ante los medios y ha hablado de algunas de las propuestas de su programa Diego Sacristán

Voz 0451 15:42 así es el candidato socialista la Alcaldía de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza dice que ya trabaja con ganas e ilusión para transformar la ciudad Hermoso de Mendoza se marca como objetivo conseguir más de treinta mil votos el candidato dice que mayo será el final de ciclo del Partido Popular al frente del Consistorio logroñés y que es necesario un cambio porque ahora el equipo de gobierno tras baja sin objetivos claros y para lograr esa transformación Hermoso de Mendoza esgrime cinco ejes de trabajo el primero pasa por la creación económica el candidato socialista asegura que hay que salir a buscar a los inversores y no estar a la espera de que lleguen

Voz 15 16:17 pues yo creo que se hizo sobre el novio para nosotros no

Voz 16 16:21 claro porque lo primero

Voz 15 16:23 de la legislatura

Voz 0125 16:26 no es posible ese sonido Diego pero sí que sí

Voz 0451 16:29 les podemos contar que el segundo y tercer eje pasan por una ciudad que cuida en la que las políticas sociales sean protagonistas por una ciudad verde Yes que Pablo Hermoso de Mendoza se marca el objetivo de convertir Logroño en Ciudad Verde europea

Voz 4 16:43 hablamos de una ciudad que cuida ya sabéis que cuando la época de del Partido Socialista en época de Tomás Santos hizo un esfuerzo importante por crecer en el presupuesto vinculado con todos los temas sociales considerar los temas sociales como derechos como bueno una preocupación máxima para que nadie quede atrás hablamos de algo que hemos denominado Ciudad Verde o o intentar aspirar a ser Capital Verde Europea como lo fue Vitoria creo que hay un una una intensa necesidad de hacer una ciudad pensada para un mejor vivir mejor vivir del ciudadano no tanto del coche ser Capital Verde Europea lo que va a implicar es puede ser un acuerdo de muchos grupos integrar con sentido todas las políticas vinculadas a los ruidos las basuras la sostenibilidad ambiental la movilidad en la ciudad y en todo ese conjunto de políticas que a veces están dispersas en diferentes departamentos con pues urbanismo arquitectura medio ambiente y en movilidad

Voz 0451 17:44 en cuarto lugar el candidato socialista habla de una ciudad bella en dos vertientes en lo físico y también en lo relacionado en lo físico relacionado con la limpieza en el cuidado de fachadas también una vertiente cultural porque según Hermoso de Mendoza hay que sacar la cultura a la calle

Voz 4 17:59 lo vamos a sacar la cultura a la calle es decir creo que tenemos una oferta cultural importante el bretón la Rafael Azcona y Fórum pero creo que las orquestas el cine el teatro las artes escénicas pueden estar de una forma mucho más presente en la calle y en los barrios sobre todo voy a poner un caso la casa el cuánto puede costar unos dos millones y medio ni seiscientos mil euros de mantenimiento es decir tres millones de euros se puede con tres millones de euros conformar una buena red de espacios damos bibliotecas salas de lectura salas de estudio salas para los jóvenes en los diferentes barrios que se puede hacer con tres millones de euros

Voz 0451 18:36 y por último el Partido Socialista quiere ofrecer el retorno a los que han tenido que emigrar conseguir una ciudad inteligente no tanto por la tecnología sino por las personas

Voz 4 18:46 retornan todas aquellas personas que han desarrollado sus carreras profesionales en otros espacios porque aquí en Logroño no era posible porque no había los proyectos suficientemente ambiciosos para hacerlo de lo toda esa red de Rioja en el mundo por decir algo es el mundo es una red que tiene esa capacidad de influencia a esa capacidad de crear esa capacidad de convencer a determinado tipo de gente de que es posible en Logroño desarrollar algunas actividades todo eso vamos a trabajarlo con con detalle con mimo con cuidado para poder también no solamente retener el tal eh que aquí existe sino atraerlo eso es lo que consideramos que es una ciudad inteligente gracias inteligente cuando hablamos de no tanto la tecnología en cuanto a las personas una ciudad que puede generar los lazos los intereses comunes la Bin los vínculos entre todas esas personas para crear proyectos

Voz 0125 19:38 como todos los miércoles en el ayuntamiento ha habido junta de gobierno

Voz 0451 19:41 así es la Junta de Gobierno Local aprueba licitar la asistencia técnica para mejorar los deterioros observados en el puente de Sagasta también conocido como el cuarto puente el portavoz de la Junta señala que después de una inspección en la que no se han detectado problemas de seguridad sí que es necesario reparar deterioros producidos por el paso del te

Voz 5 19:57 tuvo

Voz 16 19:58 ustedes recordarán el pasado mes de septiembre se encargó una primera sentencia técnica para realizar una profunda inspección del puente en ella no se ha detectado ningún problema de seguridad el estado del puente es bueno en general repito ningún problema de seguridad vial para vehículos ni para peatones que lo cruzar pero sí es cierto que el puente acumula ya después de quince años de servicio desconchadas dos eh tornillería a ajustar eh cambios en el en el pavimento de las zonas de pasarela peatonal necesidad también de un repaso general de pintura también el paso de la iluminación del puente Ale

Voz 0451 20:41 además la Junta de Gobierno también aprueba la modificación definitiva de dos parcelas dotacionales aún uso sanitario para que en ella se puedan construir dos residencias de mayores una en el barrio de Cascajos y otra en la Cava los concesionarios tendrán dos años para poder ejecutar las obras y comenzar con el servicio

Voz 16 20:58 en septiembre se firmaron las escrituras de concesión de estas dos parcelas dotacionales de propiedad municipal la primera parcela están es otro Fardachón junto a la comisaría de Policía Nacional con una superficie de once mil novecientos euros está previsto construir una residencia ancianos con con capacidad para seis plazas cuarenta usuarios de centro de día con planta baja más dos la segunda aparecerá seis mil kilómetros cuadrados está en el barrio de Cascajos en la calle Ortega y Gasset con una sola planta semisótano planta semisótano más planta baja es la constituyen que se va a cometer allí dará cabida a un total de ciento cuarenta y dos plazas para personas mayores en residencia treinta para centro de día

Voz 0125 21:43 el registro municipal de Logroño no permite que las parejas del mismo sexo empadronen a sus hijos con ambos progenitores en el documento

Voz 0451 21:51 el problema está en que el programa informático que utiliza el consistorio de la capital no permite modificar los campos de padre y madre del veis Pérez se ha encontrado con este problema al intentar empadronar a su hija con su pareja Amaya

Voz 17 22:06 Aaron poner a las dos madres nos dejaron poner el nombre de las dos porque el sistema informático que sólo aceptaban hombre de padre idea de madre de hombre y de mujer hay a día de hoy la niña sólo aparece como que tiene una madre pues no dos como es el caso no nos han dejado a poner como que la esto somos madres The Daily hay que está empadronada en Logroño y en nuestra casa evidentemente claro en super amable explicaron súper educadamente porque saben realmente el problema que hay que no es cosa suya es del sistema informático y que claro es dijeron este es el problema hemos tenido más caros aquí en Logroño no notaron una solución desde esto es cosa de de la informática

Voz 0451 22:44 ante esta situación el Partido Riojano critica esta discriminación y denuncia que una ciudad que presume de ser una ciudad inteligente las más City no sea capaz de garantizar la incorporación de estos supuestos al sistema informático Municio

Voz 0125 22:56 y al cierre en les contamos que la Universidad de La Rioja y el Consejo de Estudiantes ponen en marcha el Buddy Program para mejorar la movilidad internacional de los estudiantes el programa pretende ayudar a los estudiantes extranjeros a integrarse social y académicamente en el campus y en la ciudad de Logroño Pilar Agustí es la vicerrectora de responsabilidad social

Voz 6 23:15 tiene dos ejes fundamentales por un lado el de acompañamiento porque porque tratamos de unir a un estudiante local de de la Universidad de La Rioja con un estudiante extranjero que viene a pasar aquí un semestre o bien un curso académico cuando Diego unido juntado poner en poner en contacto eh quiere decir que el alumno local va a hacer te de padrino de Paddy no que es la denominación anglosajona de padrino para este alumno extranjero e iba a ayudarle a precisamente la integración en nuestra nuestra universidad en la ciudad de Logroño un poco en la en la en la vida riojana