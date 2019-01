Las noticias de Galicia, 18:02 (09/01/2019)

cinco y tres en Canarias en Galicia la Xunta habilitará una encuesta telemática para recoger opiniones y propuestas de mejora de la atención primaria Sanidade quiere con ella abrir a la ciudadanía el proceso de diseño del nuevo modelo la previsión es que esta encuesta esté disponible a partir de la próxima semana esta mañana responsables del Sergas han mantenido un segundo encuentro con colectivos sanitarios entre ellos los fisioterapeutas piden a la Conselleria que a un especialista de su categoría en cada centro de salud encuestas grupos de trabajo de poco han servido para frenar la conflictividad en la sanidad en apenas una hora las siete los trabajadores de Urgencias del Hospital de Santiago salen de nuevo a la calle junto a ellos marchará al personal de los Puntos de Atención Continuada el director de Procesos Asistenciales del Two se muestra abierto al diálogo y reconoce por primera vez que los colapsos existen y que son necesarios recursos el comité de huelga considera inaceptable la propuesta que hay hasta el momento sobre la mesa escuchamos Alfonso Barela ya Camilo Agüero

Voz 1

00:58

sí que es cierto que es necesario que haya unos recursos unos espacios y personal no pero a partir de unos recursos razonables se puede trabajar satisface una parte nada más no digamos se evidencia que reclamación es que quedan pendientes de cubrir toque camillas May