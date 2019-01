Escucha las noticias de las 03:00 (10/01/2019)

su cese dijo el presidente del Gobierno a mí personalmente a los dos héroes no lo sé porque ya me había ido pero a mí me echo el presidente del Gobierno se ha fue una situación absolutamente bonito

no perdía no perdía el FROB las cajas perdieron mucha gente con la intervención política de mayo a la que espero que lleguemos claro que perdieran

Voz 4

02:48

no no hay ningún Cándido es que no sé quién le no sé que las está aconsejando a usted no hay ningún cambio monedas que me llamaras comentaré perdón perdón lo retiro