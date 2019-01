Escucha las noticias de las 07:00 (10/01/2019)

quienes dicen estos son los secretarios generales del PP y de Vox Pedro García que Javier Ortega Schmitt los protagonistas del pacto para el nuevo Gobierno andaluz la foto de ellos dos es la más repetida hoy en las portadas de la prensa de todo el mundo para hablar del cambio histórico en el gobierno de Andalucía luego ya se puede encontrar la foto del futuro presidente Moreno Bonilla del PP de Juan Marín de ciudadanos que será vicepresidente y a cambio de que según el documento PP Vox no suprimen la ley de violencia de género pero en los populares se radicalizan en este asunto de forma evidente anoche en Hora veinticinco García Egea fue incapaz de pronunciar la violencia concreta que sufren las mujeres conoce el Partido Popular que hay un problema de violencia machista en este por este país

reconozco que en ocasiones problemas de violencia luego dentro de esto pues se podemos califica las distintos tipos de violencia no pero para mí lo sobre si las víctimas son víctimas

son las que no vinculan a ciudadanos para nada ni nos sentimos concernidos por ese acuerdo se siquiera vamos a ser le han tras esas medidas

mujeres pero especialmente hoy a las mujeres andaluzas después de conocer ese pacto de los trillizos reaccionario esta vez que no estáis solas que nosotras os creemos que somos más con la presidenta

si tú no

extranjeros dice su portavoz influencia extranjera no es extraño que Macron mire con recelo lo ocurrido en Andalucía con sus socios de Ciudadanos en Estados Unidos Donald Trump prefiere Twitter a los periodistas pero también a la oposición

así contaba el líder de los demócratas en el Senado Chuck Summer el plantón que les ha dado el presidente cuando se disponían hablar del cierre del Gobierno y quién tiene cada vez menos margen es ella Theresa May una enmienda del Parlamento recorta los plazos para presentar un plan alternativo si pierde la votación sobre el acuerdo del Brexit que será la semana que viene de los veintiún días originales para tener un plan alternativo a solo pues aquí en España el Gobierno responde a la carta del ex comisario Villarejo al presidente ha amenazando con desvelar la información sobre operaciones secretas del CNI sino lo dejan el

el a los otros no lo sé porque ya me había ido pero a mí me echó el presidente del Gobierno sea zona absolutamente política