Escucha las noticias de las 08:00 (10/01/2019)

qué tal muy buenos días estuvo claro desde el dos de diciembre y sólo faltaba la representación de las negociaciones PP Ciudadanos y Vox suma mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y las derechas no iban a dejar escapar la Junta el gobierno de la comunidad más poblada de España santo y seña del socialismo español que la ha gobernado durante treinta y seis años el acuerdo final es en realidad el acuerdo de principio gobernarán PP y Ciudadanos gracias a los doce votos de Vox fin de la representación por el camino los ultras han ganado protagonismo el PP se sitúa en el centro del tridente pero veremos si con riesgo de que dar emparedado y Ciudadanos como gobernará Andalucía sin hacerse la foto con Vox pero aunque ellos siguen como si ese detalle fuera irrelevante sus socios europeos Macron sin ir más lejos los ha puesto bajo vigilancia los documentos que han entregado tras las negociaciones son muy genéricos está claro el Giro con ser Ador en lo económico ahí no había fisuras tienen los tres partidos un programa muy similar está claro también que Vox renuncia a derogar la ley de la violencia de género pero pero los populares asumen el discurso de los ultras en asuntos tan sensibles como la educación segregada el aborto o la inmigración tumban además la ley andaluza de la memoria histórica con otro lenguaje al documento original de Vox pero son cesiones que radicalizan al Partido Popular cobran a Ciudadanos toda la prensa europea se hace eco hoy de la Constitución en España del primer Gobierno que se apoya en la extrema derecha desde el fin de la dictadura

no cuenten con oficina bancaria

de de Venezuela en principio hasta dos mil veinticinco su Gobierno no lo reconocen y la oposición venezolana ni buena parte de la comunidad internacional España de hecho no va a enviar a ningún representante al acto de hoy y la Unión Europea ya ha pedido nuevas elecciones libres y justas

hoy precisamente Trump viaja a la frontera para defender in situ su muro el hijo del presidente ha dicho en las últimas horas saben porque la gente disfruta yendo alzó porque los muros funcionan han generado mucho escándalo estas palabras que comprar implícitamente a los inmigrantes con animales

en España la Conferencia Episcopal reconoce que la catedral de la Almudena no es el mejor sitio para enterrar los restos de Franco Luis Argüello es el secretario general de los obispos españoles anoche en veinticuatro horas

Voz 5

04:14

me veía al dictador Franco en la cripta de la Almudena no me parece el lugar más adecuado pero reconozco que la familia tiene un derecho