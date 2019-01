Hoy por Hoy La Rioja (10/1/2019 Tramo - 6:50 a 7:00)

es que tengo ilusión por continuar la verdad es que no sean las primarias todavía no han convocado para hoy de la convocatoria pues lógicamente todos los candidatos pues presentaran sus usación renueva su casa su candidatura a sus propuestas

he del caso

de en mi caso creo que que habrá que esperar a que a que se abra ese ese período no ese esa convocatoria

Voz 6

04:24

la gente con la finalidad de reducir la oferta este tipo de sustancia compradores habituales lo que más importante que no puedan llegar a potenciales compradores jóvenes que es lo más preocupante es lo importante del de la operación no es sólo a no la cantidad la droga sino que estaba cerca potencialmente cerca de colegios que podrían ser que alguno jóvenes pudieran tener acceso a la misma