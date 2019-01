Hoy por Hoy La Rioja (10/1/2019 Tramo - 7:20 a 7:30)

sí efectivamente durante los próximos días no va a aceptar una masa de aire frío polar continental es muy importante este adjetivo porque cuando las masas de aire frío vienen del continente las características son muy que son muy frías o frías y secas por lo tanto es verdad que vamos a notar un descenso acusado de temperaturas las heladas serán frecuentes pero a cambio lo que no vamos a notar es que hayas precipitaciones au que la nubosidad sean muy abundante porque estas masas de aire prácticamente sólo se cargan de humedad en su pequeño recorrido que pueda tener el Cantabria por lo tanto lo que se espera efectivamente es una llegada de aire bastante frío pero dentro de un episodio invernal típico de la época en la que nos encontramos

Voz 3

01:41

la por esta masa de aire frío puede nevar puede nevar y además lo hacen en cotas muy bajas porque el I de la masa es muy fría pero con lo que decíamos antes al ser una masa de aire muy seca pues no esperamos que sea precio no esperamos que haya mucha precipitación las precipitaciones van a ser muy débiles sean un poquito más abundantes en zonas de montaña hay aunque puede no le nevar prácticamente en cualquier localidad de La Rioja sería tan tan residual lo tan inapreciable que nada de eso las nevadas del año pasado de tantos metros que que todavía recordamos no entonces aunque hay posibilidad de de nieve va a ser muy poquita muy dispensa is seguramente en zonas de montaña algún copo suelto pues por el valle pues se puede ver