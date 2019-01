Hoy por Hoy La Rioja (10/1/2019 Tramo - 8:20 a 8:30)

Voz 8

01:23

lo que decíamos antes al ser una masa de aire muy seca pues no esperamos que sea preside no esperamos que haya mucha precipitación las precipitaciones van a ser muy débiles sean un poquito más abundantes en zonas de montaña hay aunque puede no le nevar prácticamente en cualquier localidad de La Rioja sería tan tan residual lo tan inapreciable que nada de eso esas nevadas del año pasado de tantos metros que que todavía recordamos no entonces aunque hay posibilidad de de nieve va a ser muy poquita muy dispensa is seguramente en zonas de montaña algún copo suelto pues por el valle pues se puede ver