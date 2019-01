Escucha las noticias de las 10:00 (10/01/2019)

son las diez las nueve en Canarias la presidenta del Parlamento de Andalucía inicia esta hora la ronda de contactos con los grupos después de que de esa ronda propondrá para la investidura el popular Juan Manuel Moreno Bonilla que contará con los apoyos de su partido de Ciudadanos de Vox Juan Marín que será vicepresidente de la Junta ha apuntado en Hoy por hoy que su partido Ciudadanos analizará en cada caso si votará o no a favor de las medidas acordadas por el PP Vox

Voz 3

00:34

esto me preocupa no piensan en el firmamento dos fuerzas políticas un acuerdo entre ellas estoy compromisos sólo y exclusivamente en el Partido Popular ir a partir de ahí pues lógicamente al Partido Popular y pos ETA legítima para poner en marcha iniciativas en el Parlamento de Andalucía lo que pasa es que tendrán que buscar apoyo para sacar adelante pensaban que aquí se podía derogado una ley porque yo lo dijera no hace falta sino tiene tiene pasar