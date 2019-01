Voz 1995 00:00 a uno de los grandes Julen muy buenos días hola qué tal muy buenos días y felicidades gracias por cada se cumplirán la verdad eso de si el día siete pues estas igualmente bueno mucha gente me dice estás mejor perdón no estás igual eso suele decir yo estoy

Voz 1 00:16 el mejor el mejor que nunca no me encuentro encuentro muy bien cuarenta y cinco

Voz 1995 00:21 exactamente sabes qué pasa aquí como lleva sin nuestra vida nosotros la tuya no perturba nuestra llevas muchos año parece que no envejece y sea como que son figuras ahí como el Museo de Cera de Madrid un poquito más afortunados en tu caso por ejemplo pero que uno envejece y sois gente que está ahí todo el tiempo que tiene la misma edad y que no ha envejecido sí lo que pasa en empezamos muy

Voz 1 00:41 no no yo un dieciocho años ya debutó en Primera con lo cual pues bueno entradas en la vida de la gente muy muy joven no uno a pesar de que han pasado muchos años pues pues como dice están tan sólo para mí ha o cuarenta y cinco años y queda mucho por delante no sé qué tuya

Voz 1995 00:59 ha pasado más tiempo dedicándose al fútbol que hace muchísimo más tiempo de Galdós Udo que cualquier otra cosa entonces no

Voz 1 01:05 bueno es que yo me dedicado al fútbol siempre no entre en tres Lezama con siete ocho años en el atletismo sea que imagínate no pasado toda mi vida dedicada al fútbol y evidentemente también compaginaba va un mensaje para todas los chavales a juventud con con los estudios e que en los cuales nunca nunca los he dejado pero bueno principalmente pues el fútbol es el que más tiempo no algo que verá

Voz 1995 01:27 vamos a si dejar los estudios llaman horas emires sociales pero en tu época he la mía dejar los estudios a las trece catorce era lo

Voz 1 01:35 bueno es que está tan claro eh yo creo que todavía hay gente que no es consciente de que a pesar de que en edades tempranas las cosas están saliendo bien futbolísticamente luego llegar es muy complicado y que muchos o la mayoría se quedan por el camino no y luego se encuentran sin llegar Enel el deporte arriba sin haber realizado los estudios no con lo cual es importante el mensaje de que se puede compaginar ambas cosas no es que se puede es que se tiene que compaginar