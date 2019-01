Sergio Rodríguez: "Si queremos ser un club profesional debemos mejorar un poco más"

Voz 1 00:00 sí evidentemente él lo a lo analizamos porque es una cuestión

Voz 1536 00:04 preocupante llevamos casi dos tres meses con cinco seis lesionados los ayuntamientos Allen

Voz 1 00:14 hemos estado analizando hay muchas lesiones que

Voz 1536 00:17 que yo creo que son fortuitas y muchas que tienen que ver con especialmente con los ligamentos hemos visto el entrenamiento caer tres cuatro jugadores por acciones que no tienen que ver con nada más que una acción puntual que se da ahí

Voz 0853 00:30 y luego las que tienen que ver con

Voz 1536 00:33 con lo muscular cuando en las roturas las contracturas todo eso pues bueno evidentemente estamos intentado buscar qué qué factor puede ser el que está llevando a eso pero entendemos que también puede ser cuestión de punto de mala suerte porque son acciones que a veces no

Voz 0853 00:48 tienen que ver con la carga de trabajo sino en una acción puntual de un estiramiento

Voz 1536 00:52 hay algunas que no entonces bueno sí

Voz 0853 00:54 está buscando dentro del club todos entre todos intentando

Voz 2 00:57 todo saber porque puede

Voz 1536 01:00 motivos hacen que estamos que está muy bien esta eh que estamos teniendo tantas lesiones estamos en ese sentido

Voz 0853 01:07 todo un poco fríos porque no no es normal evidentemente no es normal llevan

Voz 1536 01:11 dos meses au casi dos meses y medio con seis jugadores prácticamente todas las semanas pero bueno sí que te digo que pese a que no merma o por qué

Voz 1 01:21 eh su presencia es muy importante

Voz 1536 01:24 confiamos plenamente en los que tenemos disponibles Si en ese sentido no tenemos ninguna duda que la gente que está disponible lo va a hacer muy bien y que va a tener un buen partido el sábado son trece cine sumado mal trece

Voz 3 01:37 el lesiones en esta temporada recaídas el trabajo de recuperación está siendo el adecuado creéis que está haciendo

Voz 1 01:46 sí sí hombre evidentemente en seguimos buscando seguimos trabajando en ello

Voz 0853 01:52 yo creo que la gente en el club trabaja trabaja muy bien todos estamos un poquito bueno fríos en ese sentido porque estábamos buscando soluciones estamos buscando porque si no los terminamos de encontrar Ivano seguiremos trabajando en ello en en tomar en si cabe más precauciones de las que ya tomamos porque aquí se hace un trabajo de prevención extraordinario que calienta bien osea que que a veces buscas buscas

Voz 1536 02:19 no encuentra soluciones o no lo encuentras

Voz 0853 02:23 explicación pero bueno esperemos que que cambie poco la dinámica que recuperemos poco a poco a los jugadores y que podamos tener una mayor variedad una mayor competencia dentro de la plantilla

Voz 3 02:35 evidentemente aquí y esto te complican en la toma de decisiones porque son elementos óptimos de la plantilla con los que no puedes disponer jugadores que llevas mucho tiempo sin poder contar con ellos que eran importantes no

Voz 0853 02:46 bueno yo parto de la base de que todos son importantes entonces ya cuando hay uno lesionado es importante pero sí que es cierto que es un número alto que te dificulta eh más que los onces que al final bueno pues es lo que toca con los jugadores que están disponibles valoramos la la posible alineación confiamos en los que estás disponible eso no quiere decir que una cosa no quita la otra pero sí que es cierto que igual no se están limitando en cuanto a la competencia dentro del entrenamiento tenemos que tener más cuidado tenemos que plantear situaciones a veces menos de contacto que eso igual te hace bajar un poquito luego también eh el fin de semana de forma inconsciente entonces ahí sí que estamos un poco limitados en cuanto los jugadores que tenemos disponibles bueno pues son los que los que tenemos aquí ya te digo confiamos al cien por cien el tema

Voz 1536 03:34 es más que las decisiones puntuales el número que es amplio

Voz 1 03:39 y evidentemente sí que te hace tener eh bueno pues menos variante es poder elegir menos hemos

Voz 0853 03:46 son del rival para cada partido en función de cómo está cada jugador sobre todo lo que te digo esa competencia esa competitividad dentro del entrenamiento que al final no te deja por por precaución por lo perderemos gente evidentemente la mala

Voz 3 03:59 a ver tres Un pacto

Voz 1 03:59 por si eso sí de eso es evidente pero

Voz 4 04:03 pues bien

Voz 1 04:05 no sé no sabemos eh

Voz 0853 04:09 ya te digo yo hay hay cuatro cinco lesiones que son

Voz 1536 04:13 casi acciones fortuitas esas yo creo que es un punto alto de mano yo creo que es mala suerte sin más

Voz 0853 04:19 luego el resto las las que son musculares estamos intentado buscar cosas

Voz 1 04:23 a veces también bueno pues eh Sedán

Voz 0853 04:26 por por porque se dan por por por el cuerpo de cada jugador au por como está en ese momento es que no tampoco hay una explicación clara si tuviésemos la explicación eh pues evidentemente Le les pondríamos remedios si fuese así es acabo se hubiese una causa clara pero tampoco vemos una causa clara se trabaja con no te he dicho antes vienen en aspectos de prevención calentamiento las cargas están siendo incluso más livianas de lo que deberían ser por el por el hecho que te comentaba antes entonces bueno esperemos que cambie la dinámica nosotros estamos alerta estamos evidentemente estamos preocupados dentro todos a todos a todos los niveles porque no es normal esto qué que está pasando pero no hay ningún culpable que eso no no no si hay algún culpable soy yo ya lo demás está está bien controlado la gente está trabajando bien entonces bueno en ese sentido vamos a ver si poco a poco empezamos a recuperar y olvidamos esta mala racha que sería para eso

Voz 3 05:21 no me importaría en este proceso soluciones analizando la parcela física fisioterapia crees que es necesario que es que como está

Voz 0853 05:30 bien bueno yo creo que ahora hablar de eso no no no toca no toca porque el club está en una evolución en evolución costó

Voz 1 05:40 ante evidentemente una una evolución un cambio no se puede

Voz 0853 05:44 no se puede hacer en en poco tiempo yo creo que el club está progresando

Voz 1 05:48 en en ese sentido muy bien

Voz 0853 05:52 está empezando por lo que creía empieza cree que es más importante y poco a poco yo imagino que

Voz 1 05:56 qué aspectos como esos pues

Voz 0853 06:00 la mejorando no estamos mal pero si queremos ser

Voz 1536 06:03 un club profesional evidentemente necesitamos un poquito más pero ya te digo el ese sentido yo creo que está trabajando bien que que poco a poco está haciendo las cosas mejor

Voz 1 06:16 lo que toca es el

Voz 0853 06:18 esto tampoco darle muchas muchas vueltas intentar si evaluar la situación pero sobre todo centraran centrarnos en centrarnos en lo cercano

Voz 1536 06:28 partido el domingo que para nosotros es determinante

Voz 3 06:31 te consta Marcos Andre como está Ander Vitoria entiendo que son los que está más cerca de poder volver

Voz 4 06:38 o las Etxea no se en el primer evento bueno la echar todavía no está no

Voz 0853 06:43 tampoco son sabemos exactamente una una fecha de vuelta porque esto de las fechas de vuelta es muy compleja

Voz 3 06:48 pero te depende un poco de cómo

Voz 0853 06:51 Acciona cada cada lesión depende un poco de la capacidad

Voz 3 06:55 de cada jugador dependen sale pende muchas cosas entonces

Voz 0853 06:57 es complicado una fecha de de de vuelta a los terrenos de juego lo que sí que os puedo decir es que los jugadores son hiper profesionales si tienen que ir diez veces al fisio gana al fisio de veces sin que venir mañana tarde mañana y tarde lo estamos encontrando en todos los jugadores y eso va a hacer que se recupere lo antes posible les va a ayudar en la recuperación

Voz 1 07:16 hay Marcos poco a poco una lesión de mes y medio en donde bueno

Voz 0853 07:24 de la vuelta hay que controlarla ya no sólo por el aspecto físico que estuvo parado porque no se le permitía hacer nada por lo que tuvo inédito una vuelta en en rodaje y también necesita coger esa confianza porque se ha roto la clavícula entonces bueno ya dejó paso a un proceso febril va va esta semana

Voz 3 07:45 Mikel Santamaría gente bueno Mikel está ahí

Voz 0853 07:47 ya terminando la saliendo casi de de la lesión esperemos que la semana que viene pueda entrar ya de forma parcial con el grupo pero también con cuidado porque las roturas lo que no queremos sobre todo es que recaigan

Voz 1 08:01 igual los queremos no sé qué no no

Voz 0853 08:04 de otro remedio pero curarnos en salud en no precipitar una

Voz 1536 08:08 y a una recuperación

Voz 3 08:12 preferimos eso paredes que son que esquema bueno pues ya está

Voz 0853 08:16 Arnedo va mejor a6 que tuvo una pequeña recaída un susto oí el está otra vez bien está mejor pero bueno también tiene que ser una entrada paulatina y Jaime bueno pues poco a poco va siguiendo los pasos que le marcan remarca el cuerpo médico poco a poco hace ejercicios ya de campo oí

Voz 1536 08:33 esperemos pues bueno que poco a poco se va ya

Voz 0853 08:35 integrando con nosotros pero aún hay que se integran los jugadores con con el equipo evidentemente me dan un plazo de de trabajo un plazo de coger la forma un plazo de de quedarse con buenas sensaciones hasta que realmente pueden competirá a su su