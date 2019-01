Escucha las noticias de las 12:00 (10/01/2019)

gracias a salas están las cosas en Andalucía en Cataluña no está decidido que harán los partidos independentistas ante la presentación de los presupuestos del Estado en el Consejo de Ministros de mañana ayer el presidente Torradijo que mantenía en el no a todo pero desde Esquerra su portavoz en el Congreso Joan Tardà marca distancias

Voz 1018

02:40

el fabricante de automóviles Ford ha anunciado un recorte de personal en Europa no aporta cifras concretas está pendiente de negociarlo con los sindicatos como un así de lo que denominan acciones clave entre las que no se menciona a la planta valenciana de Almusafes no no de a Cataluña porque los Mossos d'Esquadra continúa la búsqueda de una joven de diecisiete años sospechosa del asesinato de su madre una mujer de cincuenta y tres apuñalada anoche en su casa de Bañolas en Girona la joven dejó una nota manuscrita de despedida encontrada por su hermano que fue quien dio el aviso a la Policía informa aclaró Pamies