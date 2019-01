Escucha las noticias de las 13:00 (10/01/2019)

el Supremo sigue su hoja de ruta comienza el juicio no tiene fecha pero el plan sigue siendo arrancar a finales de enero ya a principios de febrero el presidente del tribunal que juzgará el proceso Manuel Marchena ha pedido interior que traslade a los nueve políticos encarcelados antes de la última semana de este mes para que puedan acudir al juicio Oriol Junqueras y el resto fueron trasladados a cárceles catalanas el pasado verano las carteras de de Dones más de Enric y pus de las bases el Supremo no especifica qué cárceles deben ser trasladados pero tendrá que ser al centro penitenciario más cercano al lugar de celebración del juicio en este caso el parque Villa de París de centro de Madrid

buenas tardes acaba de finalizar la ronda de la mañana las reuniones que han mantenido la presidenta del Parlamento andaluz con el PSOE con el PP y conciudadanos Juan Marín el líder de la formación naranja en Andalucía acaba de señalar que a Ciudadanos no le vincula ninguno de los puntos que ha acordado el PP con la ultraderecha de Vox no habrá una Consejería de Familia en Andalucía ha dicho será una Consejería de políticas sociales igualdad conciliación y familias y ciudadanos tampoco apoyará la derogación de la Ley de Memoria Histórica Juan Marín

Voz 3

01:35

si el Partido Popular y Vox han firmado ese acuerdo supongo que entrar era una proposición de ley al Parlamento instituía una proposición de ley tendrán que buscar cincuenta y cinco votos para sacarlo adelante está claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos a mí no me vinculan me acuerdo que el Partido Popular hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más