Hora 14 (10/1/19)

Voz 1315 00:15 muy buenas tardes frío si lo normal por estas fechas también en estos momentos tenemos unas temperaturas acordes al invierno y lo importante es que las heladas previstas no están afectando a las carreteras se circula con normalidad por los viales riojanos eso sí mucha precaución si iban a transitar por zonas sombrías donde pueden aparecer placas de hielo porque se esperan temperaturas por debajo de los cero grados en la zona de la sierra en concreto Nieva de Cameros tenemos a esta hora una sensación térmica de cuatro grados bajo cero Agencia Estatal de Meteorología lo primero que hacemos es consultar el tiempo que nos espera para las próximas horas Alba López buenas tardes

Voz 1322 00:52 buenas tardes hoy en La Rioja Alta y en la Ibérica encontramos cielos cubiertos con precipitaciones débiles en el resto intervalos de nubes y una cota de nieve que de los seiscientos metros hoy podría bajar aún más hasta los trescientos metros de altitud las temperaturas en general en descenso con mínimas que se van a registrar al final del día y heladas generalizadas eh mínimas que podrían llegar en la Ibérica hasta los seis bajo cero por lo que se activan estos avisos de nivel amarillo por frío pasaremos así pues de máximas durante este mediodía de cinco grados en Haro y Arnedo seis en Logroño y siete en Calahorra y Alfaro a mínimas a últimas horas de la tarde de entre cero a dos grados negativos el viento del norte y noroeste dan algún intervalo de fuerte en la sierra y La Rioja Baja mañana viernes encontraremos intervalos nubosos en La Rioja Alta cielo despejado en el resto tendiendo a cubierto durante la segunda mitad del día en toda la región el de hecho no descarta haremos alguna nevada débil y ocasional en la Rioja alta por encima de los trescientos a los quinientos metros las temperaturas mínimas irán en ligero descenso volveremos a tener las generalizadas in mínimas que en la Ibérica riojana podrían llegar a los seis bajo cero por lo que seguiremos con esos avisos de nivel amarillo activos hasta primera hora de la mañana tendremos nocturnas de entre dos bajo cero a tres bajo cero y máximas que cambiará el poco volverán a ser frías de cinco grados en Haro seis en Arnedo siete en Logroño y los ocho en Calahorra y Alfaro el viento continuará del norte y noroeste con intervalos de fuerte en la sierra y La Rioja Baja

Voz 1315 02:23 en estos momentos pasen ya ocho minutos de las dos de la tarde los cielos estarán entre nubes y claros y tenemos una temperatura en el centro de Logroño de seis grados ya al margen del tiempo hoy el presidente del Gobierno de La Rioja ha hablado del acuerdo al que han llegado en Andalucía Partido Popular Ciudadanos y Vox lo ve positivo José Ignacio Ceniceros por la necesidad que había de cambio el Gobierno

Voz 1046 02:43 yo lo valoro muy positivo y además yo quiero que la obligación que tenían estas tres fuerzas políticas de hacer lo que los andaluces habían

Voz 3 02:51 cuando un cambio de gobierno en Andalucía

Voz 1046 02:53 después de cuarenta años por lo tanto lo vio muy positivo y además con mucha esperanza por parte de miles y miles de andaluces que hemos tenido que hacer es ponernos de acuerdo que es que los ciudadanos demandan a los políticos no sentarnos y acordar y eso es lo que ha hecho el presidente del Partido Popular en en Andalucía Juanma Moreno que va a ser el presidente de la comunidad de Andalucía con el que hablado esta mañana yo le he felicitado y le trasladado la fuerza que desde aquí desde los compañeros de aquí en La Rioja de queremos dar para de alguna forma pues gobernar de forma de apasionante esa comunidad autónoma después de que no han conocido otra cosa que cuarenta

Voz 1250 03:31 años de gobierno socialista

Voz 1315 03:35 Nos quedamos ya con otros temas del día Concha Bezares a un informe del aire es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recomienda que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social retrasar la edad efectiva de jubilación el secretario general de Comisiones Obreras asegura que estamos ante un informe técnico que no cuestiona el sistema público todo lo contrario que eso es positivo Jorge Ruano

Voz 4 03:55 la tiempo que no había un informe el técnico que no cuestiona la habitabilidad al sistema ir con lo cual pues no pues esto en los tiempos que corren yo creo que es positivo no se cuestiona sitúa eh bueno los retos que tiene el sistema tanto a corto plazo para mejorar sus sus gastos e ingresos in medidas a futuro

Voz 1315 04:17 ya hablamos también de formación Profesional el presidente del Gobierno asegura que la FP se ha convertido en una de las alternativas más interesantes desde el punto de vista formativo y laboral José Ignacio Ceniceros ha señalado que en esta legislatura se ha incrementado en un diecisiete por ciento el número de alumnos que cursa estos estudios estudios que según el presidente han permitido bajar el porcentaje de fracaso escolar en esta comunidad

Voz 1046 04:38 Nos están ayudando a reducir no que es el fracaso escolar en nuestra Comunidad Autónoma de acoso escolar que veníamos de tasas de más del treinta por ciento de Rioja nuestro último año lo hemos reducido en en casi cinco puntos estamos ahora en dos doce coma nueve por lo tanto cinco puntos por debajo de lo que le número los exigía para el año dos mil veinte

Voz 1315 05:05 Nos quedamos también con los deportes en portada Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 0301 05:09 hola buenas tardes esta mañana hemos asistido a la rueda de prensa más extensa de Sergio Rodríguez en lo que va de temporada no ha sido curiosamente tras un partido lo ha sido curiosamente en una previa de un encuentro liguero ante un equipo en posición de descenso habitualmente en unos siete minutos de la sin el asunto queda queda analizado esta vez la rueda de prensa ha durado dieciséis minutos de los que hay invertido nueve minutos para tratar de explicar qué motivos están dando para asumir como normal la plaga de lesiones que están afectando al equipo lo veo lo el los últimos en caer han sido Rayco y ñoño en total trece jugadores sean lesionado en esta primera vuelta la mala suerte ha sido hasta ahora la principal explicación pero ya no es suficiente así que Sergio ha tenido que asumir el reto de explicarlo aquí va un pequeño extracto de su intervención

Voz 1250 05:54 entonces bueno esperemos que cambie la dinámica

Voz 5 05:56 a nosotros estamos alerta estamos evidentemente estamos preocupados dentro todos a todos a todos los niveles porque no es normal esto que está pasando pero no hay ningún culpable que eso no no no si hay algún culpable soy yo ya lo demás está está bien controlado la gente está trabajando bien entonces bueno en ese sentido vamos a ver si poco a poco empezamos a recuperar y olvidamos esta mala racha quién sería para nosotros

Voz 0301 06:24 en SER Deportivos La Rioja escucharemos integramente estos nueve minutos donde habla de las lesiones y del grado de profesionalización al que aspira a este club en todos sus departamentos estará también Carlos Lasheras director deportivo del conjunto riojano bueno pasa

Nos quedamos con los deportes comienza Hora catorce aquí en la Cadena Ser

Voz 1315 07:20 ya lo hemos avanzado un informe de la autoridad Independence ni independiente de responsabilidad fiscal recomienda que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social y retrasar la edad efectiva de jubilación yo es que en su publicación la autoridad fiscal constata insostenibilidad social de las subidas del cero veinticinco por ciento del Partido Popular por la continuada pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas esta entidad aconseja traspasar parte de la cotización por desempleo a contingencias comunes para pagar las pensiones sacar algunos gastos de la caja de la Seguridad Social supuestos generales del Estado además ya largo plazo y para afrontar el envejecimiento de la población la idea propone retrasar la edad efectiva de jubilación ya ampliar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión ante este informe el secretario general de Comisiones Obreras en La Rioja dice que comparte muchas de las cuestiones que plantea fundamentalmente que hay que actuar sobre los ingresos y no exclusivamente sobre los gastos además Jorge Ruano señala que también está de acuerdo con que los Presupuestos Generales del Estado asuman gastos que no corresponden al Fondo de la Seguridad Social

Voz 4 08:21 pues no sólo va a ser el problema del sistema los gastos sino claramente que hay que mejorar los ingresos ya hay compartimos algunas de las propuestas que el sindicato ya puso encima de la mesa hace tiempo como que los gastos de la Administración y los salarios de la Seguridad Social no pueden ir a cargo de las cotizaciones y ahí se debe haría una parte importante de de recursos para para el sistema yo tras bueno pues que son también eh compartidas es como que las políticas activas de empleo no pueden financiarse con el dinero que va destinado a pensiones sino que está políticas deben ser financiadas por otras partes de los de los presupuestos

Voz 1315 09:04 eso sí también hay cuestiones con las que el sindicato discrepa o al menos cree que hay que estudiar con mucho cuidado entre ellas el retraso de la edad de jubilación o ampliar el periodo de referencia para el cálculo

Voz 4 09:15 el simple hecho de ampliar el periodo de cotización no perjudica ni beneficia pero hay que verlo en su conjunto en la última reforma que se hizo de manera acordada se amplió de quince a veinticinco años el periodo de cooperación y esto ha permitido bueno en una redistribución de la de las pensiones en ese caso se perjudicó eh por decirlo de alguna manera al aparte que percibí a unas pensiones eh que tenía unas vidas de cotización equilibradas y constantes y un incremento constante a lo largo de los años pero sin embargo pues ayudó mucho a todas estas personas que habían sido expulsadas del mercado de trabajo en la época de crisis cuyas carreras de cotización se vieron cortadas

Voz 1315 10:05 además Ruano señala que el informe es muy contundente cuando señala que la subida del cero veinticinco por ciento fijada por el Partido Popular es insostenible socialmente por la pérdida de poder adquisitivo que supone para los pensionistas

Voz 4 10:18 en las medidas a corto plazo eh yo creo que son compartidas en en casi su totalidad por las propuestas que te hizo Comisiones Obreras y además la autoridad fiscal califica de factibles innecesaria es decir hay cuestiones que no pueden demorarse más que llevamos ya con ellas encima de la mesa dos años y que tienen que ser tomadas de manera inmediata también el incremento de las bases máximas de cotización sumado al incremento del salario mínimo interprofesional que sea producido ahora hizo estas cuestiones van a ayudar a que el sistema ingrese más dinero para afrontar de manera inmediata al pues las necesidades que ya medio plazo bueno lo que hay que recuperar es el sobre todo el diálogo el consenso

Voz 1315 11:08 Ruano valora que estamos ante un informe técnico un informe que querré que huye de catastrofismo sí que no cuestiona el sistema público todo lo contrario busca aportar soluciones y propuestas para mejorarlo

Voz 4 11:18 yo creo que estábamos acostumbrados en la en la última etapa mes catastrofistas que lo único que que pretendían El buen meter el miedo en el cuerpo vamos a decirlo así a todo el mundo ir derivar Losa bueno pues la insostenible al sistema y que todo el mundo se fuera preparando bueno pues para hacerse planes de pensiones privados de una manera consciente para incentivar un mercado eh bueno eh privado fundamentalmente mirado a los a los grandes poderes económicos aquí deja claro que el sistema es factible que es necesario que actúa que hay que actuar no sólo en recortando como se ha hecho estos últimos años actuando sobre los ingresos y que hay maneras vamos a decirlo realmente muy sencillas y factibles para actuar a corto plazo es verdad que luego la evolución demográfica tenemos que ir trabajando a medio y largo plazo pero ahí se pueden incorporar medidas de manera consensuada

Voz 1315 12:16 Nos quedamos con noticias más breves al Gobierno de La Rioja apoya la nueva fase del proyecto de la Federación Riojana de Municipios para favorecer el ahorro de energía de los ayuntamientos un total de ciento cuarenta y cuatro localidades se han sumado a la iniciativa municipios activos para avanzar en la eficiencia energética y el menor consumo de la electricidad Roberto Varona

Voz 7 12:34 las facturas analizadas han sido diecinueve mil ochocientas ochenta y nueve con un total de mil setecientos sesenta y siete puntos de suministro y el importe total de facturación a sea computado en cinco millones trescientos ochenta mil ochocientos quince euros y el consumo global de energía que sea demandado han sido de XXXV mil ciento ochenta y nueve mega eh megavatios hora eh estamos hablando de cantidades que seguramente son importantes y que podrán hacer muy atractiva esa fase siguiente fase que es la de la licitación conjunta

Voz 1315 13:17 el día va de balances si el consejero de Hacienda que las oficinas de Atención al ciudadano incrementan su actividad en dos mil dieciocho y se consolidan como pieza clave para acercar la acción del Gobierno al ciudadano estos espacios registraron más de nueve noventa mil quinientas consultas la cifra más alta en esta legislatura entre las que destaca el incremento de las relacionadas con el ámbito de la vivienda Alfonso Domínguez

Voz 3 13:38 servicios en el que el Gobierno de La Rioja tiene una mayor confianza porque en primer lugar es el que permite llevar a cabo hacer visibles algunos de los principios más importantes que tiene en su actuación en el Gobierno de La Rioja como son los de transparencia buen gobierno gobierno abierto y rendición de cuentas y contacto con los ciudadanos así como sobre todo es mucho más importante la transversalidad de los servicios públicos que presta el Gobierno de La Rioja que se acercan a todas y cada una de las zonas pueblos de nuestra comunidad gracias a esa red física del Servicio de Atención al Ciudadano con sus sedes tanto en Logroño como en todas y cada una de las cabeceras de comarca

Voz 1315 14:13 ya además más de veinticinco mil pacientes fueron atendidos en dos mil dieciocho gracias a los equipos de alta tecnología contra el cáncer de la Fundación Rioja Salud Rioja Salud concluyó el año con el mayor número de profesionales sanitarios formados Icon las primeras medidas en materia de innovación en marcha así llegamos a las dos y veinte

Voz 6 14:31 hola

Voz 1315 15:44 Nos quedamos ya con asuntos municipales el grupo municipal socialista pide al Consistorio logroñés que renueva un convenio para disminuir los riesgos laborales en la obra pública municipal digamos Sacristán la concejala socialista Ana Baquero recuerda que

Voz 0866 15:56 ya existía un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción y que tenía como objetivo desarrollar actividades que ayuden a reducir el número de accidentes laborales

Voz 1250 16:05 el objeto delito promedio es el de desarrollar actividades que mejoren la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción de un análisis de promoción municipal el que este convenio es algo novedoso es una novela de ahí nuestra petición en esta tarde pleno bien sea en términos parecidos como he dicho repito al acuerdo firmado por el Gobierno socialista en ese Ayuntamiento

Voz 0866 16:37 Ana Vaquero considera que este convenio debería reflejar un seguimiento del proceso y que para ello debe crearse una comisión con miembros designados por el Consistorio la Fundación Laboral de la Construcción por los sindicatos

Voz 1250 16:48 en qué consiste este convenio de colaboración cuál es el objetivo que se fundamenta bueno pues he dicho convenio decir que consiste en la colaboración del Ayuntamiento con el álbum la Fundación Laboral de la consulta de la Rioja es una actividad sin ánimo de lucro constituida por la Asociación de Empresarios de la Construcción Promoción y Afines de La Rioja la cuáles son esos que de está integrada en la Federación de Empresarios de La Rioja las federaciones que representar al sector de la construcción de los datos mayoritarios UGT y CCOO en lado el bici el objetivo principal de este convenio es el de facilitar el acceso a las obras públicas promovidas por este Ayuntamiento a GPS legitimados para ello los cuales son permisivos competentes la Fundación Laboral de la Construcción que acredita la información correspondiente conforme a la legislación en materia de prevención de riesgos laborales

Voz 1315 17:41 también les contamos que esta tarde se celebra el primer pleno del año en el Ayuntamiento de Logroño una sesión en la que van a debatir doce emociones

Voz 0866 17:47 el Partido Socialista pide llevar a cabo un seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género y la incorporación inmediata de la figura de agentes de igualdad así como eliminar los cables de las fachadas de los edificios en los que sea posible Vicente Ruiz ex concejal del PSOE

Voz 9 18:01 estamos en Logroño contamos especialmente en el casco antiguo y aledaños con una gran más abundante proliferación de de instalaciones de suministro eléctrico telefónico de gas que siguen año tras año tras año sin que se eliminen y que sí sin tomar ningún tipo de medidas este cableado ya lleva muchos muchos muchos años sin que al parecer constituye un problema para el Grupo del Partido Popular porque no está realizando ninguna intervención para su eliminación entendemos que es el Ayuntamiento quien tiene promover que las instalaciones de suministradores de la ciudad estén en perfecto estado y tiene que ser el actor protagonista donde exija a las empresas a que este cableado se limita

Voz 0866 18:42 en cuanto a cambia Logroño el grupo municipal propone medidas para favorecer la conciliación de las familias monoparentales ya equipararla a las familias numerosas pero cambia también quiere realizar una auditoría sobre la concesión de la gestión del servicio de transporte urbano Gonzalo Peña la empresa tiene cubana

Voz 10 18:57 estos todos los costes y que además se asegura por defecto un beneficio e industrial base del tres coma cinco por ciento tal y como se señala en el propio informe de connotación como digo de la liquidación del año dos mil quince es decir lo que se hace es Se prevé una subvención y en función de las cuantías que luego pues bueno pasa a cuenta a la propia empresa en función de personal en función de amortización en funciones también de propios conceptos de gasto pues como combustible como diferentes conceptos pues lo que sea de ese establece un déficit que luego es el Ayuntamiento quien la buenas decir lo que se hace es establecer un déficit de explotación del que pues en este caso del que se hace del que la Sumit Seth de cargo el propio Ayuntamiento

Voz 0866 19:41 por su parte el grupo municipal de Ciudadanos quiere que el Ayuntamiento incremente las plazas de Policía Local en la oferta de empleo público así como la creación de una Dirección General de Sistemas de Información contables gestión de costes y evaluación pública Julián San Martín portavoz de la formación naranja

Voz 11 20:06 nosotros estamos hablando de mejorar los sistemas de información y los logroñeses ya sabré cuál es el coste real de los servicios que prestamos cuando por ejemplo es para que cooperen de todos los servicios yo como concejal todavía no sé cuál son el catálogo de esto estoy cuando se les prestamos no tenemos la totalidad cosa

Voz 0866 20:49 en cuanto Juanjo del Partido Riojano también llevó una moción al pleno la creación de la rotonda de la Riojana Ilustre su portavoz Rubén Antoñanzas

Voz 12 20:56 la rotonda de la ciudad que represente a las mujeres ilustres de esta de esta Comunidad de la de La Rioja hemos propuesto pero ya digo que si inicialmente una propuesta para el debate a María Teresa Gil de Gárate prestigiosa educadora de esta ciudad María María de la O lo haga maestra escritora fue la una diputada en en el en el en el Parlamento Teresa León con más de treinta en obras escritas Lola Rodríguez una prestigiosa soprano Aurora Infante conocidísima el legado que ha tenido para esta ciudad y Carmen Medrano el conocida por el famoso trío Carmen Jesús Iñaki

Voz 0866 21:39 por último PSOE cambia de ciudadanos presentan una moción conjunta para ampliar el cementerio musulmán y levantar la suspensión de inhumar fetos

Voz 1315 21:47 también les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirma la condena un guardia civil por pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas la Sala de lo Civil y lo Penal desestima el recurso presentado por el agente contra la sentencia de la Audiencia Provincial y al cierre de este Hora catorce Concha el Gobierno de La Rioja concedido la categoría de museo la bodega Marqués de Murrieta a algo que para el director técnico de esta bodega supone una enorme satisfacción y reconocimiento José Carlos García

Voz 13 22:13 lo primero que se tuvo en cuenta era que el propio Castillo a la propia bodega es entendía como como un museo es decir que estamos llegando nació como museo si mañana quisimos tener un museo pues empezaríamos de cero con los requisitos saber esto los requisitos que tiene que tener un museo

Voz 4 22:30 esto es algo que es una bodega que a lo largo de sus

Voz 13 22:32 a su importancia histórica el propio Castillo el concepto como como fue concebido hace cientos sesenta y seis años como sea rehabilitado todo con ese cuidado y ese equilibrio entre entre el bueno entre el pasado y el futuro a todas las técnicas quemó que hemos aplicado a ese edificio para que esté totalmente actualizado todo eso ha hecho que el propio edificio lo se entendiese como como como valor histórico y cultural no de vino de Rioja a partir de ahí pues tenemos tenemos que tener todos los enseres históricos de la elaboración de vino perfectamente conservados catalogados con señalética

Voz 1315 23:13 además de la documentación y en seres que tiene la propia bodega el museo tiene otras joyas

Voz 13 23:17 propio edificio ya en sí que está algo que que nos llenó de orgullo no que el edificio en sí tenía su valor histórico y cultural después la colección privada de botellas que que existe en en la Fundación Marqués de Murrieta que es la planta más baja del castillo que es una de las colecciones más amplias de de Europa y que bueno que que eso que no es sólo pues documentación de cómo empezó a lograr vino en Rioja los seres las tolva tal que está todo perfectamente conservado y señalizado

Voz 14 23:46 además sino que también la la coalición de

Voz 13 23:49 botellas históricas que tiene el castillo