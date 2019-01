SER Deportivos La Rioja: 'Psicosis en la enfermería'.

Voz 1 00:00 la Rioja emisora decana de la Rioja onda media frecuencia modulada

Voz 2 00:14 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 3 00:19 hija Cerviño claro hola qué tal recogemos el testigo de los compañeros de Deportes de Madrid y arrancamos esta edición de Ser Deportivos a la riojana hoy en este diez de enero compareció ante los medios de comunicación Sergio Rodríguez dio el asunto como os podéis imaginar ha ido sobre las numerosas lesiones que que están afectando a la primera plantilla de la Unión Deportiva Logroñés sobretodo en este tramo final de esta primera vuelta son tres de los jugadores que se han lesionado el último en caer ñoño ahora mismo están lesionados Paredes Arnedo la Etxea Santamaría el joven Ali Rayco ñoño y en proceso de vuelta a los terrenos de juego están Marcos André Miguel Santos y el propio Andy Rodríguez que quizás es el que más ha evolucionado en estas últimas semanas el debate

Voz 1536 01:07 sí

Voz 3 01:08 sobre si algo se está haciendo mal está en la opinión pública que siguen la actualidad de la Unión Deportiva Logroñés juega vamos a profundizar en esta cuestión porque lo ha hecho Sergio Rodríguez y porque vamos a tener en este programa la oportunidad de hablar con Carlos Lasheras director deportivo del club pero antes vamos con los principales titulares de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 2 01:33 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 3 01:40 al margen del asunto era lesiones sobre el que profundizará hemos en unos minutos esta mañana Sergio Rodríguez ha dejado abierta la posibilidad a que Iñaki juegue de inicio el próximo sábado y más tras la lesión de ñoño iría Flaño de lateral izquierdo Iñaki de extremo zurdo una posición que no les extraña Sergio ha recordado el gran poder físico de Iñaki el buen trabajo realizado en estos seis meses sin competir pero al mismo tiempo también ha dicho esta mañana que tampoco se le puede cargar al riojano de excesiva responsabilidad que debe ir haciéndose a sus compañeros poco a poco el Calahorra también anda con las cuestiones relativas a los problemas físicos no son tan graves y numerosas como en la Unión Deportiva Logroñés pero evidentemente preocupa la semana pasada le dieron la baja en varones acordareis por su lesión de ligamentos menisco y esta semana el foco está puesto sobre Xavier Cárdenas que lleva un mes y medio fuera del equipo y parece haber recaído en la rotura muscular en el tendón del recto femoral de su pierna derecha al menos Miguel Sola ella ha visto entrenar a Txomin Barcina con normalidad también lo hacen sus dos últimos fichajes Sergio Benito y Regino que ya ha llegado a La Rioja Baja desde Andalucía

Voz 0301 02:42 eh

Voz 3 02:45 el bodega riojana Vega ha informado esta mañana del acuerdo alcanzado con el exterior zurdo eh Axel Luis San para su incorporación inmediata al equipo riojano hasta final de temporada en calidad de cedido por Leyma Coruña de la Liga LEB Oro Luis Channel llega hoy mismo a Logroño tras completar las primeros meses de temporada compitiendo en la segunda Liga del basket español ir reforzará el perímetro riojano la tiradora riojana Paula Grande ha sido seleccionada para participar en el Gran Premio de RWE ese que se disputará en Dortmund entre el dieciséis y el veintiuno de enero la preparación de la riojana durante este dos mil diecinueve irá encaminada a conseguir una plaza olímpica para los Juegos de Tokio en dos mil veinte Paula será una de las grandes puntales de la selección española para poder alcanzar este objetivo tan codiciado y mañana en el salón de actos del edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja la Federación Riojana de Fútbol va a celebrar una asamblea general extraordinaria con el fin de someter a votación de sus asambleístas la aprobación de su Código de Buen Gobierno esta asamblea general extraordinaria fue convocada por la junta directiva de la Federación Riojana de Fútbol el pasado trece de Edit

Voz 0301 03:49 siempre

Voz 5 03:56 sabemos que apoye a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que de abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto este ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 0344 04:13 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede crear adicción

Voz 3 04:20 se esperaba con mucha gana la comparecencia ante los medios de comunicación del técnico riojano Sergio Rodríguez sin duda era una intervención que iba a estar marcada por la lesión de ñoño goleador del equipo que se ha convertido en la rueda de prensa más larga de toda la temporada se ha hablado del rival de los posibles fichajes pero sobre todo se ha hablado evidentemente de las lesiones se ha hablado largo y tendido se le ha preguntado portó Il agradecemos a Sergio que haya respondido a todas las cuestiones y por eso creemos oportuno que hoy aquí en Ser Deportivos La Rioja aunque perdamos el ritmo habido tú al que que nos gusta de programa vamos a ganar por el interés informativo en contexto y así seáis vosotros los que saque vuestras propias conclusiones sobre todo lo que nos ha contado esta mañana Sergio Rodríguez todo arrancaba con una pregunta sobre la lesión de ñoño son nueve minutos de máximo interés son una cuestión que está lastrando mucho las opciones de play off de esta plantilla le escuchamos

Voz 1536 05:11 sí evidentemente lo lo analizamos porque es una cuestión preocupante llevamos casi dos tres meses con cinco seis lesionados los ayuntamientos Allen hemos estado analizando hay muchas lesiones que que yo creo que son fortuitas y muchas que tienen que ver con especialmente con los ligamentos hemos visto en el entrenamiento caer tres cuatro jugadores por acciones que no tienen que ver con nada más que una acción puntual que se da ahí y luego las que tienen que ver con con lo muscular cuando las roturas las contracturas todo eso pues bueno evidentemente estamos intentado buscar qué qué factor puede ser el que está llevando a eso pero entendemos que también puede ser cuestión de punto de mala suerte porque es una acciones que a veces no tienen que ver con la carga de trabajo sino con una acción puntual de un estiramiento hay algunas que no entonces bueno se está buscando dentro del club todos entre todos intentando

Voz 7 06:09 todo saber porque puede

Voz 1536 06:11 motivos hacen que estamos que está muy bien esta eh que estamos teniendo tantas lesiones estamos en ese sentido un poco fríos porque no no es normal evidentemente no es normal llevan dos meses au casi dos meses y medio con seis jugadores prácticamente todas las semanas pero bueno sí que te digo que pese a que no merma porque su presencia es muy importante confiamos plenamente en los que tenemos disponibles Si en ese sentido no tenemos ninguna duda que la gente que está disponible lo va a hacer muy bien y que va a tener un buen partido bueno eso son trece cine sumado mal tres

Voz 8 06:49 el lesiones en esta temporada recaídas el trabajo de recuperación estas adecuado creéis que está haciendo

Voz 1536 06:58 sí sí hombre evidentemente en seguimos buscando seguimos trabajando en ello

Voz 8 07:04 yo creo que la gente trabaja trabaja muy bien todos estamos un poquito bueno

Voz 1536 07:10 fríos en ese sentido porque estaba buscando soluciones estamos buscando porque si no los terminamos de encontrar igual bueno seguiremos trabajando en ello en en tomar si cabe más precauciones de las que ya tomamos porque aquí se hacen trabajo de prevención extraordinario pues calienta bien osea que que a veces buscas buscas si no encuentra soluciones o no no encuentra explicación pero bueno esperemos que que cambien poco la dinámica que recuperemos poco a poco a los jugadores y que podamos tener una mayor variedad una mayor competencia dentro de la plantilla

Voz 8 07:47 evidentemente esto te complica en la toma de decisiones que son elementos óptimos de la plantilla con los que no puedes disponer jugadores que llevas mucho tiempo sin contar con ellos que eran importantes

Voz 1536 07:57 bueno yo parto de la base de que todos son importantes entonces ya cuando hay uno lesionado es importante pero sí que es cierto que es un número alto que te dificulta eh más que los onces que al final bueno pues es lo que toca con los jugadores que están disponibles valoramos la la posible alineación confiamos en los que estás disponible eso no quiere decir que una cosa no quita la otra pero sí que es cierto que igual no se está limitando en cuanto a la competencia dentro del entrenamiento tenemos que tener más cuidado tenemos que plantear situaciones a veces menos de contacto que eso igual te hace bajar un poquito luego también eh el fin de semana de forma inconsciente entonces ahí sí que estamos un poco limitados en cuanto a los jugadores que tenemos disponibles bueno pues son los que los que tenemos aquí ya te digo confiamos al cien por cien el tema es más que las sienes puntuales el número que es amplio y evidentemente sí que te hace tener eh bueno pues menos variantes poder elegir menos en función del rival para cada partido en función de cómo está cada jugador y sobre todo lo que te digo de esa competencia esa competitividad dentro del entrenamiento que al final no te deja por por precaución por no perderemos gente evidentemente la mala suerte por si eso sí de eso es evidente pero es en no se ahí que no sabemos eh ya te digo yo hay hay cuatro cinco lesiones que son que han situaciones fortuitas esas yo creo que es un punto alto de mano yo creo que es mala suerte sin más

Voz 8 09:31 y luego el resto las las que son musculares estamos intentado buscar cosas a veces también bueno pues eh serán por por porque se dan por por por el cuerpo de cada jugador au por como está en ese momento

Voz 1536 09:43 es que no tampoco hay una explicación clara si tuviésemos la explicación eh pues evidentemente Le les pondríamos Remedios si fuese así es acaba se hubiese una causa clara pero tampoco vemos una causa clara se trabaja como te he dicho antes vienen aspectos de prevención de calentamiento las cargas la entiendo incluso más liviana de lo que deberían ser por el por el hecho que te comentaba antes entonces bueno esperemos que cambie la dinámica nosotros estamos alerta estamos evidentemente estamos preocupados dentro todos a todos a todos los niveles porque no es normal esto que qué está pasando pero

Voz 8 10:17 no hay ningún culpable que eso no no no si hay algún culpable soy yo ya lo demás está

Voz 1536 10:25 está bien controlado la gente está trabajando bien entonces bueno en ese sentido vamos a ver si poco a poco empezamos a recuperar y olvidamos esta mala racha que sería para eso

Voz 8 10:33 Nos muy importante en este proceso soluciones profesionalizado la parcela física aire fisioterapia crees que es necesario que es que como está está bien bueno yo creo que ahora a hablar de eso

Voz 1536 10:46 no no no toca eh no toca porque el club estén una evolución en evolución constante evidentemente una una evolución en cambio no se puede no se puede hacer en en poco tiempo yo creo que el club está progresando en en ese sentido muy bien

Voz 8 11:03 está empezando por lo que cree empieza cree que es más importante y poco a poco yo imagino

Voz 1536 11:07 de qué aspectos como esos pues

Voz 8 11:12 la mejorando no estamos mal pero si queremos ser

Voz 1536 11:14 es un club profesional evidentemente necesitamos un poquito más pero ya te digo el culo en ese sentido yo creo que está trabajando bien que que poco a poco está haciendo las cosas mejor

Voz 9 11:27 aquí lo que toca es el

Voz 1536 11:29 eh esto tampoco darle muchas muchas vueltas intentar evaluar la situación pero sobre todo centrado sentarnos en centrarnos en lo cercano en partido el domingo que para nosotros es determinante

Voz 8 11:43 no sé cómo está Markus André como está Ander Vitoria entiendo que son los que están más cerca de poder volver H Etxea no se entiende del todo bueno la echar todavía no lo está no tampoco son sabemos exactamente una una fecha de vuelta porque esto de las fechas de vuelta es muy complicado te depende un poco de cómo evolucione cada cada lesión depende un poco de la capacidad de cada jugador dependen

Voz 1536 12:08 sea dependen muchas cosas entonces es complicado una fecha de de de vuelta a los terrenos de juego lo que sí que os puedo decir es que los jugadores son interprofesionales si tienen que ir diez veces al fisio gana al fisio diez veces y sin que venir mañana y tarde va mañana y tarde lo estamos encontrando en todos los jugadores y eso va a hacer que se recupere lo antes posible les va a ayudar en la recuperación Marcos poco a poco una lesión de mes y medio en donde bueno de la vuelta hay que controlarla ya no sólo por el aspecto físico que estuvo parado y medio porque le permitía hacer nada por lo que tuvo inédito a una vuelta necesito en rodaje y también necesita coger esa confianza porque se ha roto la clavícula entonces bueno y Ander porque mi mejor paso un proceso febril va va esta semana

Voz 8 12:56 que Santamaría que bueno Mikel está ahí ha terminando la

Voz 1536 13:00 la saliendo casi de de la lesión esperemos que la semana que viene pueda entrar ya de forma parcial con el grupo pero también con cuidado porque las roturas lo que no queremos sobre todo es que recaigan igual los queremos no sé que no nos queda otro remedio pero curarnos en salud en no precipitar una

Voz 8 13:19 y a una recuperación

Voz 1536 13:23 preferimos eso María Ernest paredes que son esquemas bueno pues ya está de Arnedo va mejor que tuvo una pequeña recaída Un susto oí el estado otra vez

Voz 3 13:32 es sí

Voz 1536 13:34 bien está mejor pero bueno también tiene que ser una entrada paulatina hay Jaime bueno pues poco a poco va siguiendo los pasos que le marcan marca el cuerpo médico poco a poco hace sencillos ya de campo oí esperemos por supuesto que poco a poco se vaya integrando con nosotros pero aún hay que siente gran los jugadores con con el equipo evidentemente de dinero en un plazo de de trabajo plazo de coger la forma a un plazo de de quedarse con buenas sensaciones hasta que realmente pueden competir a su nivel

Voz 3 14:06 bueno pues ahí ahí se acababa la intervención de Sergio Rodríguez esta mañana en relación a las muchas lesiones ya todo esto está corriente de opinión que es está generando en relación a esta problemática que está afectando muy directamente a la primera plantilla de la Unión Deportiva Logroñés han estado aviso escuchado las preguntas y ahí estaba la respuestas ahí está la opinión del técnico que va desde la mala suerte hasta el reconocimiento explícito de que hay que seguir profesionalizado determinados departamentos de la estructura deportiva para ganarse el derecho a un ascenso que es lo que lleva buscando este club en los últimos diez años es cierto que todas es cierto que todas las lesiones están apuntando pero también es cierto que este clubes es constante en su deseo no yo pero la verdad es que no es ágil ni veloz a la hora de modificar cuestiones que no están funcionando eh así que no intuyo muchos cambios sobre esta cuestión pero por si acaso se lo vamos a preguntar al director deportivo del club para que sigáis haciéndonos vuestra con posición mental de cómo está el asunto pero antes un parón recibimos aquí en Ser Deportivos La Rioja a Carlos Lasheras

Voz 1 15:09 dio Rioja emisora decana de la río Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 6 15:15 este sábado a las siete de la tarde el fútbol regresa en Las Gaunas

Voz 10 15:28 como siempre lo podrá seguir en Radio Rioja vive el Unión Deportiva Logroñés Cultural de Durango desde las siete menos cuarto en el mil ciento setenta y nueve de la onda media nuestras aplicaciones móviles o en tres W punto Radio Rioja punto es la emoción del fútbol en blanco y rojo en Radio Rioja Cadena SER

Voz 3 16:07 últimamente hemos estado hablando e indagando con muy diversos profesionales sobre la labor del director deportivo sobre su importancia y relevancia dentro de la estructura de un club y poco a poco hemos ido conociendo con expertos cuáles son las formas de trabajar en un director deportivo profesional pegados al teléfono muchas horas también muchas horas de despacho de vídeos y por supuesto el fin de semana cuando van de un lado para otro viendo fútbol por los estadios de de de la piel de toro sabemos por ejemplo que cada temporada tienen que controlar al menos dos mil fútbol estas aunque cada vez amplían sus horizontes al mirar también lógicamente hacia tercera o hacía segunda por supuesto hacia el extranjero y sabemos también que ahora es un momento determinante en el trabajo de un director deportivo porque hace una semana que se ha abierto el mercado de fichajes en este periodo de invierno

Voz 0301 16:53 no todos quieren fichar pasa para sus respectivos equipos aunque también sabemos que gran parte de las negociaciones ya están abiertas con aquellos futbolistas que interesan a los diversos equipos solo o quedan los famosos flecos o estampar la firma en los contratos luego llegar a marzo que es cuando se comienza a trabajar en la siguiente temporada hay el verano bueno que que la la verdad que la tras la labor de un director deportivo es uno para ahora Carlos Lasheras director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés está en uno de esos picos de trabajo pero ha tenido a bien atender la llamada de de la Cadena SER para repasar aquellas cuestiones que creemos interesantes así que le damos las gracias la bienvenida muy buenas tardes Carlos

Voz 11 17:29 hola buenas tardes cómo define

Voz 0301 17:32 en primer lugar la gran noticia de momento de este mercado de invierno que es la llegada de Iñaki al equipo

Voz 11 17:38 bueno yo creo que eso es un jugador que nos que nos va a aportar que nos va a aportar muchas cosas tanto polivalencia experiencia puede jugar en varias posiciones de del campo muy bueno esperamos que que sean joder importante de aquí a final de temporada

Voz 0301 17:53 debió haber exagerado antes y me refiero con esto aunque sea evidentemente esta valoración a toro pasado así la gestión de la lesión de Jaime Paredes ha sido la adecuada porque sigue sin poder entrenar con el resto de sus compañeros como como lo observas

Voz 11 18:07 sí bueno es sabíamos que tenía una lesión en los ligamentos rotos que que todos sabemos que que lleva un tiempo y a un periodo de recuperación Iborra va poco a poco según nos dicen los médicos con buena como en la recuperación y yo espero que en pocos días un poco a poco tiempo pueda salía con el equipo

Voz 0301 18:27 me refería al hecho de haberle dado la baja y haber podido incorporar un futbolista en este primera vuelta

Voz 11 18:32 no no pero bueno entendíamos por lo que nos dijeron los especialistas que que el jugador estarían dos meses se a disposición del equipo una entonces pues bueno no entendimos en ese momento eh bueno de de de hecho no hubiéramos podido dar la baja por larga duración por no haber sido una lesión de

Voz 0301 18:49 es un mismo SL ha dado además esta semana la baja Borja Sánchez hizo bueno se ha marchado al al Burgos ha sido la gran decepción de esta temporada

Voz 11 18:59 no bueno vamos a ver cuando cuando realizas una una plantilla hay un número de jugadores siempre sabes que el haber alguno que que va a entrar menos en en el en el el once y que va a disponer de menos minutos a algunos de ellos eran como el tema de Borja o en el caso de Borja jugadores con con un caché con experiencia con una trayectoria que que entienden que que tiene que jugar más minutos y al final pues bueno en los minutos sin iba a poder creen tener aquí con nosotros pues el ha preferido pues ir a otros sitios no pero bueno yo decepción tampoco diría yo porque porque bueno como digo de de veinte veintiuno tienen que jugaron Fei y lo lógicamente algunos se queda sin sin disputar minutos

Voz 0301 19:43 eh desde fuera tenemos la sensación de que vi Min ha sido sin duda el jugador que ha estado más lejos de estar a la altura de lo que se podía esperar de él sobre el terreno de juego ya se sabía que había algún problema en su forma de ser y fue un fichaje demasiado arriesgado Carlos

Voz 11 19:58 no hombre sí sí entiendes como arriesgando un jugador que viene de un equipo que ha quedado primero en en en su grupo de Segunda B que ha jugado cuarenta y los partidos yo creo que que que yo no lo llamaría arriesgado sí sí es cierto que bueno cada cada jugador y cada persona tenemos nuestra nuestra forma de ser y nuestra forma de comportarnos y de ver las cosas Si cada uno la si no antes ese ese ese aspecto cuando hay que respetarlo también

Voz 0301 20:24 queda ahora con la baja de Borja Sánchez una ficha senior Live entiendo que que será ocupada y entiendo que no nos vas a decir ahora aquí que fichajes tenéis pensados pero será un extremo

Voz 11 20:35 a ver estamos valorando os varios aspectos estamos valorando también varios jugadores que que puede haber en mercado varias alternativas e está claro que que vamos a vamos a intentar cubrir la la ficha de de de Borja incluso estamos valorando también alguna otra incorporación pero pero bueno estamos ahora en en momentos de negociaciones de elección de jugadores de muchas cosas que prefiero ahora mismo que que esperen unos días a que a que se vayan aclara las cosas

Voz 0301 21:07 no entiendo por esas palabras que tenéis pensado en caso de que se pueda concretar algo dar alguna baja más

Voz 11 21:14 y en el mercado ya sé que siempre digo lo mismo y que puede parecer repetitivo pero el mercado no se cierra hasta el día treinta y uno de enero pues lo que por lo que muchas veces el fútbol es muy cambiante lo que es blanco es blanco vayan las negros siempre digo lo mismo Illa situaciones de los jugadores cambian de en veinticuatro horas por necesidades de otros clubes sopor o por ofertas que puedan salir y surgir en un momento determinado algunos jugadores en principio nosotros estamos contentos con los con los jugadores que tenemos ahora mismo la plantilla nuestra idea es incorporar algún jugador más pero de lo que pueda ocurrir en aquella el XXXI pues bueno pueden pasar muchas cosas

Voz 0301 21:55 hay un tema que nos tiene muy preocupados y que también Nos lo ha mostrado esta mañana en rueda de prensa antes del partido de este sábado Sergio Rodríguez imagino que también a vosotros los tiene muy preocupados y es el asunto de las lesiones que se están produciendo sino he contado mal son ya hasta trece que que está pasando porque parece que algunos está haciendo bien o es mala suerte Carlos

Voz 11 22:15 a ver vamos a ver nosotros mismos también estamos preocupados ya estamos valorando el el motivo de estas de estas elecciones es si es cierto que que ha habido de todo desde desde por mala suerte o fortuitas pero también ha habido lesiones musculares pues entendemos que tenemos que que valorar el el motivo por el que están ocurriendo estas lesiones intentar solucionarlo oí Iker no se vuelvan a producir más que las normales que corren todos los equipos

Voz 0301 22:48 dispone el club y los jugadores de todos los medios para prevenir estas lesiones si se producen recuperarlas cuanto antes Carlos

Voz 11 22:54 lógicamente todo es mejorable en en en el fútbol entonces sea ya cuando llegué yo aquí dije que había cosas que hay que mejorar intentaremos tanto tanto la faceta esa faceta como algunas otras e intentar mejorarlas

Voz 0301 23:09 es necesario aumentar el grado de profesionalización precisamente en este en este apartado

Voz 11 23:14 a ver no no no quiero hablar ahora mismo de ese gen de ese aspecto porque porque estamos teniendo ahora una serie de lesiones yo creo que es importante profesionalizar los clubes en todos los aspectos tanto al servicio médico en el servicio de Usain en los técnicos en en en instalaciones a muchas otras cosas que yo creo que hay que que hay que profesionalizar las lo que pasa que bueno pues lleva todo lleva su tiempo y su momento

Voz 0301 23:38 no sé si algún cambio de cara a esta segunda vuelta precisamente en este en esta faceta o jazz algo de cara a la temporada que viene

Voz 11 23:45 como te digo estamos valorando un poco todo eh ahora mismo estamos valorando también el como te he dicho el el tema de las lesiones Si y muchas otras cosas y intentaremos ir eh como dije en su momento eh adaptando todo va a lo que queremos un poquito poquito más grande en todos los aspectos esperemos si Si se puede hacer movimientos ahora los pueblos haremos a final de temporada eh vamos a centrarnos ahora mismo en en en recuperar las les ir a los lesionados en en el que el equipo vuelva a la la onda positiva en en centrarnos en el aspecto deportivo de intentar poco a poco ir entrando en los primeros puestos de la clasificación

Voz 0301 24:26 Hypo rematar Carlos llevas medio año en la Unión Deportiva Logroñés como válvulas esta primera parte de tu contrato te quedan por delante dos años y medio que ojalá sea más cómo valoras estos primeros seis meses

Voz 11 24:38 pues bueno es saber que cuando llegas a un sitio podemos lo eh periodo de adaptación intentando hacer las cosas lo mejor posible si es cierto casi una primera vuelta Un poco a poco rara no porque todos esperábamos un comienzo un poquito mejor di luego hemos sido capaces de enderezar el rumbo intentar conseguir a final de temporada y lo mejor para todos no consiguieron el objetivo que no salen los plantado de de play iré momento pues hay si seguimos trabajando y seguimos pues conociendo poco todo todas las toda la estructura todo el fútbol riojano todo el fútbol eh lo de Logroño oí bueno poco a poco adaptándome y como como te digo bastante bastante contento con cinco mil con estos meses

Voz 3 25:26 las director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja en un momento además de la temporada muy complicado para ti de mucho trabajo y mucha suerte mucha fortuna porque la tuya será la de los socios de la Unión Deportiva Logroñés gracias muy bien

Voz 1 25:48 dio Rioja emisora decana de la río Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 2 25:54 en mi negocio vimos lo mejor a nuestros clientes

Voz 5 25:58 distribuciones ya punto ca servimos a hostelería y también vendemos a particulares en la calle nevera número diez en el polígono La Portalada

Voz 2 26:06 distribuidores de Estrella Galicia y agua que habría a

Voz 12 26:09 pide una selección de los mejores vinos de Rioja ya punto ca

Voz 1 26:14 nueve cuatro uno cuarenta y tres treinta y cinco diecinueve

Voz 13 26:18 Berganza ahí Marine es confianza actuamos correctamente en cualquier situación Berganza y marines seguridad transmitimos bienestar a nuestros clientes Berganza ahí marines tranquilidad equilibrio y estabilidad Berganza y Marín correduría de seguros en Logroño Calahorra Nájera y Arnedo cincuenta años trabajando para nuestros clientes

Voz 12 26:43 el más antiguo sufí motociclismo eso o casas de muñecas juegos de construcciones con la mejor atención y servicio Cate descubrir nuestras fórmulas de diversión intento

Voz 14 26:54 gente para toda la familia Juve pegas especialistas en tu hobby en el centro comercial a los mayores también nos gusta jugar

Voz 2 27:06 uf entre la electricidad en verano y la calefacción en invierno

Voz 15 27:10 no hay quien pague las facturas seré pues que quieres con eco Telia y sus soluciones energéticas

Voz 16 27:16 muy raras dinero siendo respetuoso con el medio

Voz 15 27:19 gente como quieres ahorrar con energía solar y biomasa han Celia tu bolsillo lo notará

Voz 2 27:25 llama al nueve cuatro uno cincuenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta o Eneko Telia punto es IT ofreceremos una solución personalizada

Voz 1 27:35 en Radio Rioja emisora decana de la río Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 3 27:44 pues casi dos minutitos para llegar a las cuatro menos diez y como cada jueves So como hacemos habitualmente los jueves vamos a darnos una vuelta por el Ayuntamiento de Logroño siempre hay cosas que contar sobre el otro deporte el más cercano el más accesible y esta semana lo hacemos de la mano de nuestro compañero Diego Sacristán

Voz 6 28:02 espacio patrocinado por Logroño Deporte

Voz 0344 28:05 hola qué tal Sergio compañero bueno dos mil diecinueve ya hasta aquí con el nuevo año muchas personas se ponen esos retos por delante retos que muchas veces pasan por lo deportivo por comenzar a hacer deporte o también por los que ya hace deporte habitualmente por mejorar sus marcas para todos los runners para todos los corredores el circuito de carreras de Logroño es sin duda un evento o la presentación de este circuito es sin duda un evento esperado bien pues ya conocemos todos los detalles del sexto circuito de carreras que este año contará con diecisiete pruebas con un total de trescientos veinticinco kilómetros pero mejor que yo no lo va a explicar el concejal de Deportes y también presidente de Logroño Deporte Javier Merino a quien saludamos ya qué tal buenas tardes

Voz 17 28:46 muy buenas tardes Diego que tras y es que Javier

Voz 0344 28:48 femenino son nada trescientos veinticinco kilómetros por delante

Voz 17 28:52 efectivamente y diecisiete pruebas este es un circuito que se está consolidando edición tras edición que se va haciendo además cada vez más técnico que va adquiriendo mejoras fruto también de la propia demanda de los corredores si en el dos mil doce dos mil catorce empezábamos con doce pruebas pues se oye estamos ya con diecisiete con la mayor distancia si contamos los kilómetros que son trescientos veinticinco Icon unas carreras pues la verdad que es muy especiales repartidas por todas las zonas de Logroño que es importante también por los barrios por los diferentes parques los lugares donde habitualmente en Logroño Se se puede correr incluso tenemos el don que que que acoge el Ebro y que es también pues a nivel nacional pues también ya con con con se vive con mucha repercusión por lo tanto un muy buen hacer un muy buen circuito Un calendario ya que que que está conociéndose no solo en Logroño sino en otras ciudades y comunidades que eso supone pues se promover también ese turismo deportivo que tan tantos efectos positivos contra la ciudad en lo que tiene que ver el ex restaurantes sector servicios por lo tanto no sólo es un circuito de carreras sino que también es una promoción deportiva en nuestra ciudad

Voz 0344 30:08 además hay que señalar también que las carreras se tienen distintas eh distintas distancias no hay carreras que pues que son cinco kilómetros y luego eh llegamos hasta el maratón es decir que que está un poco adaptado a todos los eh a todos los niveles a todos los corredores y que todo el mundo puede encontrar su reto dentro de este circuito

Voz 17 30:27 claro es lo que buscamos Si es uno de los deportes fomentar el deporte y uno de los deportes que más auge ha tenido en los últimos años es salir a correr salir a correr pues pues puede ser un poco aburrido sino sino practicas también carreras donde está pues bueno pues su tarde una organización de una llega a la meta de ese ambiente no que sólo puedes encontrar mi carrera sino en los entrenamientos si sólo fueran grandes distancias tendríamos muy poca gente poca gente engancha haríamos pero en cambio al establecer también carreras de cinco kilómetros pues esa gente que está comenzando a correr pues se anima is engancha y es una manera de que este circuito vaya aumentando también en participantes no sólo en público sí

Voz 0344 31:14 y además este este año cuenta con dos novedades si no me equivoco una relacionada con con la web y otra también en relación con una clasificación para bueno seguir motivando a a seguir corriendo

Voz 17 31:26 sí la verdad que tiene varias novedades a pesar de que lo que buscamos es la consolidación y las novedades tienen que estar muy bien pensadas consensuada sobre todo con las diferentes organizaciones estamos hablando carreras organizada por un club con una asociación por una entidad o por una empresa por lo tanto nosotros lo que hacemos es unirlas en un calendario y establecer patrones comunes para todo o sea en este caso pues más reconocible no que este circuito sea reconocido entre las novedades como muy bien decías pues tenemos algo que este año hemos apuesta por ello que es pues la innovación en este circuito de carreras hasta el momento pues se la inscripción au el sellado de de los cupones para luego obtener premios se hacía de forma presencial por lo tanto que nos estaba faltando ese punto tecnológico que ya se encuentran en otras carreras y que este circuitos estaba quedando atrás bien a partir de este año hay un área Web en la web de Logroño Deporte hay un área para el propio corredor donde dándose de alta a encontrar Ile van a salir automáticamente las carreras que que ha realizado cuantas ha hecho cuántos kilómetros ir hemos ideado el juego una especie de de bueno pues de la motivación que es la clasificación del corredor sí es cierto dividida entre corredor federado corredor popular porque los codos corredores federados federados pues lógicamente compiten a otro nivel que el corredor popular iban a ser dos clasificaciones diferentes pero en los corredores populares pues van a tener también su puntuación en función de las carreras que hagan esas carreras tienen un número de puntos también un coeficiente corrector en función de las distancias no es lo mismo terminar una carrera de cinco kilómetros que hacer una media maratón tiene diferentes coeficientes correctores pero luego nos vamos a ver en una clasificación íbamos a ver en qué puesto de la clasificación estamos esto hay que hacerlo dándose de alta en ese espacio en el área web de Logroño Deporte que hemos establecido que es muy sencillo para que una vez que te has dado de alta pues automáticamente eso se va colgando como se va colgando pues también uno de los avances es que ya todas las carreras las hacemos con chip algo que el dorsal no no lo teníamos al inicio de este circuito en dos mil catorce bueno pues ya hemos conseguido que al tener los datos a través del chip pues podamos hacer este tipo de juegos en la web también es una motivación más para todos nuestros corredores derechos están dando de alta a muchísima gente en la web días a a este a este proyecto que hemos que hemos ideado y es pues además de un avance que como decía el doctor el el cupo donde los ellas para luego tener premios también va a ser automático ya no va a haber que después de las carreras ir a sellar la buscar la carpa para el sellado sino que es automática ese ese sellado

Voz 0344 34:21 Javier Merino y otro aspecto que se mantiene es ese esos premios ese reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que que consiguen completar muchas de las pruebas de de este circuito hemos dicho que tiene diecisiete no sé si alguien llegará a completar las todas pero que a partir de diez ya hace seis recompensa de alguna manera ese esfuerzo y recompensa esa valentía a a todos los deportistas que que participan en Stax carreras y además lo hacemos en una

Voz 17 34:47 la gala próxima en las próximas semanas haremos la del dos mil dieciocho donde bueno lo que buscamos es el reconocimiento precisamente de esa gente que que estanco obstante ahí que partiría Iván tantas carreras que me dicen un reconocimiento son regalos testimoniales porque son bueno pues en material deportivo en alguna edición llegaremos a Premis más especiales pero lo poco a poco lo iremos consiguiendo hay y la verdad es que es testimonial pero es más bonito el acto y el acto que será la próxima semana y que lo solemos hacer además en el salón del campo de golf pues es un es un acto muy emotivo porque además desde los más pequeños a los más mayores y sobre todo ese reconocimiento al corredor popular al corredor anónimo que está en una verdadera forma física para para para hacer todas las carreras y que no salen los periódicos pero de esta manera pues es un reconocimiento social que Logroño Deporte quiere hacer a esos ciudadanos que están aportando tanto a nuestra ciudad a través de deporte

Voz 0344 35:49 bueno y luego seguro que también es una manera de motivar una persona tiene ocho carreras ya completadas dice bueno dos dos más yo creo que que sí que puedo para para alcanzar esa cifra esa cifra de diez bueno un calendario que comienza este mismo domingo porque este domingo ya estamos hablando de la undécima Cross Popular Reyes Los Lirios

Voz 17 36:07 efectivamente hay yo decía es un calendario que no es tan fácil hacer ocho o diez carreras porque en el calendario es durante todo el año ITER tienen que encajar muy bien en en en tus entrenamientos juventud organización o conciliación familiar y laboral el poder hacer estas carreras por lo tanto no es tan fácil a los que vemos qué hacen diez o más es que son verdaderos héroes el el el el poder hacer tantas carreras pero efectivamente ya desde este sábado este perdón desde este domingo trece de enero pues vamos a tener ese Cross Popular Reyes Reyes los lirios que suele ser más cercano a las fechas de Reyes pero por lógicamente el calendario como tal como Kaya en dos mil diecinueve se trasladó a este fin de semana precisamente para que participen más la gente se hubiéramos hecho el día seis pues no hubiera tenido el número de personas que que habitualmente están yendo a correr por las calles y los parques año luego tendremos los Ciudad de Logroño el diez de febrero con organizado por la Federación Regional atletismo la carrera de golf también en febrero ir así a todos los meses tendremos una o dos me gustaría además de destacar que el diecisiete de marzo vuelven las su vida Clavijo que es una carrera que hicimos hace dos años que la vamos a ver cada dos años además porque es una carrera no es sencilla analizar pero además tampoco es sencilla de realizar es hubiera Clavijo es una prueba de esfuerzo importante vuelve el diecisiete de marzo y como novedad también tenemos el veinticinco de mayo la carrera sin humo que que bueno pues tiene esa motivación también de promocionar hábitos saludables y que se ha introducido por primera vez en este circuito de carreras

Voz 0344 37:48 bueno hay que decir a todos los corredores habituales ya los que se quieran sumar a este deporte a competir en estas carreras y sobre todo a disfrutar que el calendario ya se puede consultar en la página web de Logroño Deporte en la página web del Ayuntamiento de Logroño que hay un vídeo promocional que está en Youtube y en otras plataformas Javier Merino muchas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos

Voz 17 38:08 pues se muchísimas gracias Diego y a vuestra disposición

Voz 0344 38:11 hasta luego Sergio

Voz 0301 38:13 hasta luego Diego gracias a Javier y el propio Javier Merino ha entregado este jueves en la recaudación de las campañas solidarias realizadas en Navidad por Logroño Deporte destinadas al Banco de Alimentos de La Rioja en el acto han estado presentes también domingo