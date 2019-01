Las noticias de Galicia, 16:03 (10/01/2019)

Voz 1271

00:06

fallece un operario en Cerceda al caerle un árbol encima man el hombre de sesenta y un años estaba desempeñando su trabajo en el momento del accidente un particular alertó al ciento doce pero cuando el helicóptero medicalizado Illa ambulancia llegaron al lugar de los hechos los profesionales sólo pudieron constatar la muerte de la víctima ocurrió alrededor de las once diez de la mañana en el lugar de que dichas por lo demás la Xunta responde a las protestas en defensa la sanidad con promesas de estabilidad para nuevos profesionales anuncia contratos de un año prorrogables a tres en familia hay pediatría a quienes hayan acabado su formación o no tengan plaza fija mientras tanto la gestión del Gobierno gallego sigue acumulando críticas cejó obvia las denuncias efectuadas en la comisión de investigación y le da la vuelta a la tortilla dice que demuestran que el PP no ha vetado a ningún compareciente y ha vuelto a cargar contra la ausencia de la oposición