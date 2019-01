Las noticias de Navarra, 16:03 (10/01/2019)

Voz 1432

00:36

es que la Delegación del Gobierno en Navarra ha afirmado que el pasado veintiocho de diciembre el Ministerio realizó la orden de pago de esos doce millones para la gratuidad y ha asegurado que el dinero va a llegar de manera inminente aunque eh ahora mismo el tesoro está realizando dice los trámites pertinentes para ejecutar esa transferencia además Fomento también acordó en diciembre conceder una subvención de diez millones de euros al Ejecutivo foral para la ejecución de las obras de mejora en la nacional ciento veintiuno a y además UPN hoy ha presentado un recurso ante la junta de portavoces del Parlamento foral el que solicita que se deje sin efecto el acuerdo de la Mesa de posponer la decisión sobre la exclusión del grupo parlamentario de Podemos de tres de sus integrantes porque considera que Aznárez no es legalmente ya la presidenta el recurso se abre el lunes y no va a afectar como decimos a la presidencia de Aznárez en el pleno que se va a celebrar mañana viernes y contarles también que Caixabank va a dar a conocer el número de afectados así como las medidas y causas que justifican un ERE en la entidad el próximo día diecisiete de enero la entidad ha anunció recientemente que preveía reducir en los próximos tres años ochocientas veintiún oficinas urbanas un dieciocho por ciento de la red actual