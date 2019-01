Voz 1205

00:18

a mí me encantaría que Extremadura tuviera entendí lo que reclama que eso el tren había todo está sin electrificar una vía sin en fin con entidades tremendas como como un material propulsado que encima no puede disponer de otro porque no los hay adaptados esa posibilidad de crear me gustaría pero en todos estos siete años no se ha invertido nada en material rodante no ha hecho nada en esa dirección más bien sea de es invertido no sabes invertido por lo tanto estamos colapsados