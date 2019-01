Escucha las noticias de las 16:00 (10/01/2019)

Voz 0109

00:23

qué tal buenas tardes no habido concesiones no ha habido ninguna crítica interna son palabras de Pablo Casado aquí en Santander sobre el pacto con Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía asegura el líder del Partido Popular que este acuerdo es sólo el preámbulo de lo que va a ocurrir en el resto del país de cara a las próximas elecciones del mes de mayo además reta al Gobierno de Pedro Sánchez a que le diga cuál es el punto del acuerdo firmado con Vox que no le gusta cuál de ellos va contra la Constitución el presidente del Partido Popular insiste en que la única concesión ha sido la del Ejecutivo central con los independentistas catalanes