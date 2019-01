Las noticias de Aragón, 17:02 (10/01/2019)

todos los programas con nombres y apellidos yo creo que son los que están dando unos resultados excelentes prueba de ello es el el de parados de larga duración no donde planteábamos objetivos de en torno al veinticinco por ciento de reinserción y hemos estado en torno al cuarenta y cinco por ciento por encima de aquello

Voz 6

01:12

a mí me preocupa si se pondrá usted no no yo triste eso sí que preocupa a la ciudadanía que se pondrá de acuerdo con