Escucha las noticias de las 17:00 (10/01/2019)

las víctimas de la talidomida denunciarán al Estado si no se materializan las ayudas comprometidas hace ya dos años hay más de Mello medio millar de afectados pendientes de este día

Voz 1276

01:24

pero Laura Marcos buenas tardes qué tal buenas tardes Esther tres son los motivos para interponer esta demanda que irá precedida de una reclamación inmediata ante el Ministerio de Sanidad el primero que el Instituto de Salud Carlos III aún no ha reconocido a ninguna de las víctimas de la talidomida a pesar de que hay quinientos cuarenta y ocho solicitudes cursadas desde hace un año el segundo que nadie ha cobrado estas indemnizaciones cuya cuantía ronda los cuatrocientos mil euros y que la secretaria de Estado de Hacienda se negó ayer mismo a que este dinero goce de la misma exención fiscal que tienen las víctimas de tráfico de hepatitis C y tercer motivo para la Asociación de Víctimas la ley obligaba al Gobierno a reclamar su parte de responsabilidad a la farmacéutica culpable de estas malformaciones pero dicen la administración no ha movido ni un dedo Netflix