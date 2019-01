Escucha las noticias de las 18:00 (10/01/2019)

Voz 1620

01:12

en una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno que ponga en marcha ese plan de choque para que se acelere la reagrupación familiar a sus países de origen de los niños migrantes que llegan solos a España según el registro de menores no acompañados hay en estos momentos unos doce mil quinientos tutelados por las comunidades sobre los que se suele hacer una comprensión paternalista y simplón a dice el PP y por ello propone el retorno a su país de origen porque según los conservadores refuerza el interés superior del menor no podemos conformarnos con el mal menor de que se queden en España dicen en otra frase literal el Gobierno ya trabaja de hecho en un Plan de Retorno Voluntario menores con Marruecos pero aún no se ha opuesto