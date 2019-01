Escucha las noticias de las 21:00 (10/01/2019)

Voz 1 00:00 sí ha despertado dejará este aporrear el despertador de hecho el despertador porque con nueve millones de euros que se va a acordar del despertador una mañana cualquiera igual este sábado tú te olvidas Con el Cuponazo de la ONCE Carrusel

Voz 1309 00:18 el Copa del Rey ultima jornada octavos de final encuentro de ida el martes Sporting dos Valencia uno ayer Girona uno Atlético de Madrid uno Villarreal dos Español dos Getafe uno Valladolid cero Real Madrid tres Leganés cero oportunidad para el larguero antes

Voz 2 00:33 nada habría habido un tiro al larguero y ahora con iba carátula Rooney ha tocado por detrás abre una jugada extrañísimo que venía del rechazo del Larguero que el anulado al Betis por falta de Sanabria Rulli Vaya jugada extraña Mutko pocas veces vista los campo de fútbol

Voz 1309 00:48 pues yo ahí tengo más dudas Iturralde yo no veo nada pero él por lo que hacer portero parece que la peor en el brazo qué otros técnicamente técnicamente hace una cosa rarísima se pone de espaldas se pone de espaldas en lugar de meterse bajo el balón y cogerla de cara para sacaron si quieres un poquito la rodilla lo que es extrañísimo recibe la bola de espaldas y el colegiado lo que has señalizada vamos a verlo aprovecharan ronda la repetición ha pitado falta al portero está la bola le llega pegarle a ver ahora

Voz 3 01:17 si la pelota no había entrado no la pelota no llegan a no llegan horas después de remate

Voz 1309 01:23 que en cualquier caso no completó treinta de la primera parte empaque hacer portando entre el Betis y la Real la Catedral margine

Voz 1309 01:33 el villano Ciudad de Valencia media hora algo menos para el Levante Barça torna está calentando el Levante a punto también de saltar los hombres del Barcelona Nos faltaba

Voz 4 01:41 por conocer José Manuel Alemán el equipo de Paco

Voz 1309 01:44 López para este partido sólo repiten dos jugadores

Voz 5 01:46 los que jugar el último partido de Liga frente al Girona uno obligado porque no juegan el Wanda Metropolitano que Sergio Postigo y el otro campaña indiscutible insustituible para que todo funciona en el centro del campo para Paco López es decir a Aitor Fernández portería no hay cambio de sistema juega con tres centrales Chema Postigo Cavaco dos hombres abiertos en manda Coke Andújar por la derecha Moss seis Simon por la izquierda

Voz 1309 02:07 Rochina campaña crisis trivote en la medular y arriba Borja Mayoral el el Fútbol Club Barcelona Schumi y Miranda los canteranos en el equipo inicial debutará el colombiano Murillo no han viajado Piqué Alba Rakitic Suárez y Messi Baloncesto Euroliga Marta término disfruta de pan Real Madrid cinco Olympiacos además en la cuarta etapa en la querella tenemos clasificaciones en coches victoria de Al Attiyah

Voz 1704 02:36 ocho minutos cincuenta y cinco segundos en la general sobre Peterhansel hoy en la etapas ha quedado el francesa uno cincuenta y dos cuarto en la etapa Nani Roma a ocho cuarenta y nueve VII carros y veinticuatro minutos en la general Nani Roma es tercero a veinte minutos en motos la victoria para el estadounidense Ricky según ha sido Warner así diecinueve los mejores españoles el salmantino Nos Antonino a diecisiete minutos el barcelonés Oriol Mena a diecisiete dieciséis en la general murió Oriol Mena es duodécimo Lorenzo Sanz Molino décimo tercer una clasificación que lidera el estadounidense Rickie Brave que además Mundial de balonmano Victoria de Lehman en el primer partido treinta diecinueve ante Corea en el descanso ahora mismo Dinamarca veintidós Chile cuatro

Voz 7 03:46 también el Sevilla pero el tercero y último sea retirado el Mudo Vázquez Cendrós Arabia mal Pablo eh

Voz 1654 03:52 no para nada no no lo gastado ha estado muy preciso hasta ha dado ritmo al equipo ha estado prevé también determinante las acciones de gol bueno vio los cambios sobre todo estoy viendo están refrescando quitando del del campo Machina a los hombres importantes para declarar el fin de semana porque así lo ha quitará Roque quitara mudo yo eh creo mudo no porque seguramente no puede jugar creo que está sancionado pero los otros dos y que son hombres que el domingo van a esta seguro no circulación llevarían el Sevilla nuestros barrios si sí si ahora mismo sí

Voz 8 04:22 el humor Atleti tampoco lo veo con fuerza en otras es el Atleti tuve que aunque sea con poco fútbol pero se mete en tu área te pone a colgar balones entonces otra compromete no pero tampoco lo ve así no el Sevilla tiene el partido muy atado y si Banega una de sus una de súper dicta y pone Diego la Benger leer yo no sé cómo creo que el Sevilla puede incluso sentenciar más dice partidos no pero a ver a ver cómo termina

Voz 7 04:42 no podemos estar saque de esquina para el Betis hay un segundo consecutivos