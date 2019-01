Escucha las noticias de las 22:00 (10/01/2019)

el equipo de la ONCE lazo Valladolid ahora mismo

según Google tenéis un grado bueno pues maravilloso y esta noche alcanzar es el menos tres no es para tanto tiene malo la niebla no que se saque de esquina es detenerme

es de Aritz Aduriz si tenemos parte médico por lo menos para respirar un poquito contusión en la rodilla derecha es lo único que tiene acaba de decir el míster Garitano que hay que ver cómo evoluciona pero no le ha descartado para los próximos partidos gracias Gore gol

o como ciudadano parecía no perdón me volví

lo que tú crees que alguno le vaya mar sevillista mañana en local que no

óptica Ezquerro sin no agradó vamos la vista les regalamos el bastón el P

Voz 1284

02:14

no pero eso son difíciles de justificar porque la gente no sabe por cuánto sale el rollo no ese cabina