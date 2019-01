Escucha las noticias de las 04:00 (11/01/2019)

Voz 0137

00:06

Vodafone España anuncia un ERE por el que despedirá a mil doscientos trabajadores lo que supone el recorte de una cuarta parte de su plantilla la empresa lo justifica en la caída de ingresos en la pérdida de clientes en los últimos meses además de motivos organizativos y de producción UGT y Comisiones Obreras ya han expresado su rechazo el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores comenzará a finales de mes la compañía Ford anuncia también un recorte de personal en toda Europa aunque todavía no ha dado cifras concretas y no ha hecho mención a la planta de Almussafes en Valencia donde trabajan unas siete mil personas fuera de nuestras fronteras en Estados Unidos el presidente Donald Trump insiste en que construirá sigo si un muro con la frontera con México y amenaza con declarar la emergencia nacional para poder acceder a los fondos que le hacen falta en caso de no llegar a un acuerdo con los demócrata