Escucha las noticias de las 05:00 (11/01/2019)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 00:06 hay daba buenos días buenos días Ciudadanos y Vox se hacen evidentes sus diferencias después de haberse convertido en socios junto al PP para que populares y naranjas gobierne en Andalucía los de Rivera y los ultraderechistas chocan ya de entrada en la creación de una consejería dedicada exclusivamente a la familia en la derogación de la Ley de la Memoria Histórica ambas exigencias del partido de Abascal desde Ciudadanos Juan Marín futuro vicepresidente andaluz sigue intentando apartarse todo lo que puede de la ultraderecha

Voz 2 00:30 si el Partido Popular y Bosch han firmado ese acuerdo supongo que traerá una proposición de ley en el Parlamento visité una proposición de ley tendrán que buscar cincuenta y cinco votos para sacar adelante esa claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular Vox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular

Voz 0137 00:50 mientras los de Abascal siguen apretando Javier Ortega Smith

Voz 3 00:53 señor Rivera que no se olvide ni él ni el partido Ciudadanos que aunque no hayan despreciado nos hayan insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los doce diputados de voz

Voz 0137 01:05 el Partido Popular va a llevar al Congreso de los Diputados su intención de echar de España a los niños migrantes que llegan solos a nuestro país Nicolás Castellano

Voz 1620 01:13 no podemos conformarnos con el mal menor de que se queden en España una de la frase literales de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pide al Gobierno que ponga en marcha un plan de choque para que se acelere la reagrupación familiar a sus países de origen de los niños migrantes que llegan solos en nuestro país el PP afirma que estos menores son apartados de sus familias y utilizados para conseguir más tarde que sus familiares vengan a España según el registro de menores no acompañados hay en estos momentos unos doce mil quinientos tutelados por las comunidades autónomas sobre los que se suele hacer según dice literalmente esta proposición una comprensión paternalista y simplón por lo que proponen la reagrupación en el país de origen porque según el PP refuerza el interés superior del menor el Gobierno actual trabaja también en un plan de retorno voluntario de menores con Marruecos se espera que este mes una delegación marroquí visite España para identificar algunos posibles menores que quieran volver con su fama

Voz 0137 02:04 de la crónica internacional en Venezuela

Voz 1 02:16 Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz