Escucha las noticias de las 07:00 (11/01/2019)

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días la España autonómica es noticia hoy por partida triple en Madrid el Consejo de Ministros aprueba los Presupuestos con importantes inversiones en Cataluña hay en Extremadura Sánchez da el paso de aprobar las cuentas sin tener garantizados los apoyos en el Congreso donde necesita como saben los votos de Esquerra y el PP Cat salvo que les dieron ataque de política de Estado ciudadanos al PP no parece que eso vaya a ocurrir las cuentas que hoy presenta el Gobierno contemplan subir la inversión en Cataluña hasta cumplir con el nivel que fija el Estatut lo que supone un incremento del dieciocho por ciento y cuál es la respuesta del independentismo división Torra amenazaba con una crisis del guber si Esquerra permite tramitar el presupuesto

Voz 2 01:08 teoría Ryanair una crisis guber en Esquerra Tardá dice que ellos votarán lo que crean conveniente

Voz 3 01:14 el Gobierno orgulloso un gobierno monocolor de manera que tal como dijo pero Aragonés la decisión la tomará Esquerra Republicana ya les digo que todavía estamos haciéndolo

Voz 1727 01:24 esto en Cataluña para Extremadura los presupuestos incluyen una inversión de trescientos setenta y cinco millones de euros para mejorar en la primera mitad de este año las vías del tren es un cuarenta y uno por ciento más que

Voz 2 01:36 hay dos mil dieciocho de Extremadura

Voz 4 01:38 es el colapso de una mala política se ha hecho una apuesta exagerada por alta velocidad que está bien pero es verdad que la red convencional se ha dejado

Voz 1727 01:49 era el ministro Ábalos y la tercera pata de la actualidad autonómica está claro en Andalucía mal empieza el tripartito que se dispone a desalojar del poder al PSOE la próxima semana un Gobierno tres partidos dos documentos dice Rivera que el documento que firmaron PP y Vox es papel mojado

Voz 5 02:07 a mí no me vincula ese acuerdo porque ni lo he firmado ni siquiera lo analizado porque no me compromete la Junta Andalucía es Ciudadanos Partido Popular Ibooks contesta que sin ellos no hay gobierno

Voz 6 02:17 el señor Rivera que no se olvide miel ni el partido ciudadano que aunque no hayan despreciado y nos hayan insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los doce diputados de voz

Voz 1727 02:29 el PP pues el PP sigue endureciendo su postura por ejemplo sobre la inmigración ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para expulsar a los niños y adolescentes que lleguen solos a España expulsión pide el PP sin tener en cuenta ni el país del que huyeron ni las circunstancias en que lo hicieron así viene el viernes once de enero la Comisión Nacional del Mercado de Valores para investigar el espionaje masivo que la cúpula del BBVA encargó supuestamente al ex comisario Villarejo Aimar

Voz 0027 02:58 también el banco ha iniciado una investigación interna sobre esas escuchas masivas que según el portal Moncloa punto com Miguel Confidencial ordenó Francisco González en dos mil cuatro durante el intento de la constructora Sacyr de controlar el BBVA González de la presidencia del Banco hace once días

Voz 1727 03:12 los escándalos en torno a la Universidad Rey Juan Carlos no cesan por desgracia unos doscientos policías se han quedado en el limbo por la decisión del Supremo de invalidar el curso con el que ascendieron a comisarios Rey Juan Carlos lo creó junto al Gobierno del PP hace tres años quise ofertaba común grado según el tribunal no cumplía ningún requisito para homologarse a un título universitario y en los deportes no le funcionó anoche a Ernesto Valverde el plan de reservar siete titulares en el partido de Copa Sampe

Voz 1161 03:47 pudo ser peor porque el Barça perdía dos cero a cinco minutos del final por los goles de Cavaco y Borja Mayoral Un penalti sobre Denis Suárez en ese minuto lo convertía el brasileño Coutinho en el dos uno que deja más abierta la eliminatoria para la semana que viene en el Camp Nou en los otros dos partidos casi resuelta la del Atlético uno Sevilla tres y también en el aire el Betis cero Real Sociedad cero hoy vuelve la Liga jornada diecinueve en primera Rayo Vallecano Celta desde las nueve a la misma hora Cádiz Granada de la jornada veintiuno en segundo

Voz 7 04:12 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ambiente frío en estos momentos en todo el país en las temperaturas más bajas