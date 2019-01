Hoy por Hoy La Rioja (11/1/2019 Tramo - 7:20 a 7:30)

No hay resultados

Voz 0496 00:09 buenos días la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este viernes once de enero cielos cubiertos posibilidad de nevadas débiles en La Rioja Alta temperaturas bastante frías ahora apenas tenemos medio grado de temperatura en el centro de Logroño

Voz 0496 00:26 oye estaremos pendientes de cuestiones políticas a las once comparece el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos Diego Ubis para hablar sobre novedades relativas a la tramitación del proyecto de ley de medidas económicas presupuestarias y fiscales urgentes para el año dos mil diecinueve ya saben que hace unos días el portavoz de Ciudadanos decía que detectaba un cambio de actitud en el Gobierno de La Rioja harta a negociar esas medidas aquí en la Cadena Ser de La Rioja el consejero de Hacienda Alfonso Domínguez también valoraba esas palabras de el portavoz de Ciudadanos en fin veremos qué es lo que sucede hoy además se reúne hoy en esta comunidad autónoma la Comisión Nacional de Sanidad del Partido Popular en ese encuentro va a participar el secretario de Sanidad del Partido Popular así como los portavoces en esta materia en el Congreso y en el Senado además del presidente del partido José Ignacio Ceniceros de la alcaldesa de Logroño vicesecretaria de Política Social del partido Cuca Gamarra ya lo saben un informe de la idea de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recomienda que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social o retrasar la edad efectiva de jubilación entre otras medidas ante este informe el secreto General de Comisiones Obreras dice que comparte muchas de las cuestiones que se plantean fundamentalmente que hay que actuar sobre los ingresos y no exclusivamente sobre los gastos Jorge Ruano

Voz 4 01:41 pues no sólo va a ser el problema del sistema en los gastos sino claramente que hay que mejorar los ingresos y compartimos algunas de las propuestas que sindicato ya puso encima de la mesa hace tiempo como que los gastos de la Administración y los los salarios de la Seguridad Social no pueden ir a cargo de las cotizaciones y ahí se debe haría una parte importante de de recursos para para el sistema yo tras bueno pues que son también compartidas que es como que las políticas activas de empleo no pueden financiarse con el dinero que va destinado a pensiones sino que está políticas deben ser financiadas por otras partes de los de los presupuestos

Voz 0496 02:23 eso sí también hay cuestiones con las que el sindicato discrepa o al menos cree que hay que estudiar con mucho cuidado entre ellas el retraso de la edad de jubilación o ampliar el periodo de referencia para el cálculo

Voz 4 02:32 el simple hecho de ampliar el periodo de cotización no perjudican y beneficia pero hay que verlo en su conjunto en la última reforma que se hizo de manera acordada se amplió de quince a veinticinco años el periodo de cooperación y esto ha permitido bueno en una redistribución de de las pensiones en ese caso se perjudicó por decirlo de alguna manera a la parte que percibí a unas unas pensiones eh que tenía unas vidas de cotización equilibradas y constantes un incremento constante a lo largo de los años pero sin embargo pues ayudó mucho a todas esas personas que habían sido expulsadas del mercado de trabajo en la época de crisis ir cuyas carreras de cotización se vieron cortadas

Voz 0496 03:22 por cierto que Ruano dice que estamos ante un informe técnico que no cuestionó al sistema público todo lo contrario Iker eso es positivo siete y casi veinticuatro

Voz 0496 04:29 miramos ahora a la prensa en La Rioja leemos la deuda las familias y empresas riojanas toca suelo mientras la del sector público se dispara pese a que los créditos privados se han contraído el cuarenta y cinco coma ocho por ciento en diez años los préstamos bancarios a las administraciones han crecido el treinta y cinco por ciento nueve cuatro uno punto com que por cierto refuerza su liderazgo entre los nativos digitales riojano según el último informe de la oferta digna de Justificación de la Difusión que audita casi cuatrocientos medios en toda España nueve cuatro uno alcanzó los trescientos treinta y dos mil trescientos diez usuarios únicos el pasado mes de diciembre así que enhorabuena nuestros compañeros del nueve cuatro uno punto com donde hoy podemos leer por ejemplo pequeño manto blanco la sierra riojana ha recibido una fina capa de nieve durante la madrugada el Rioja dos punto com volver a las aulas en silla de ruedas la lección de una joven profesora de Calahorra terminamos con noticias de La Rioja donde podemos encontrar que los riojanos gastaron sesenta y ocho millones de euros en Loterías del Estado en dos mil dieciocho

Voz 0496 06:14 vamos ya con la información de los deportes Sergio Moreno qué tal buenos días

Voz 8 06:18 hola Diego buenos días en relación a la plaga de lesiones que está afectando a la Unión Deportiva Logroñés Radio Rioja se ha dedicado a recopilar cuantas más opiniones directas mejor para tratar de hallar una explicación lo dice el director deportivo Carlos Lasheras

Voz 4 06:32 es cierto que que ha habido de todo desde desde lesiones por por mala suerte o fortuitas pero también ha habido lesiones musculares pues entendemos que tenemos que que valorar el el motivo por el que están ocurriendo estas lesiones intentar solucionarlo oí Iker no se vuelvan a producir más que las normales que que ocurren todos los equipos

Voz 8 06:55 lo dice el técnico Sergio Rodríguez sabemos

Voz 12 06:58 que ya te digo yo hay hay cuatro

Voz 13 07:01 en colecciones que son

Voz 12 07:03 que han sido acciones fortuitas esas

Voz 8 07:06 creo que es un punto alto bueno yo creo que es mala suerte lo dice el capitán Miguel Martínez de Corta

Voz 14 07:12 para mí gran partes es casualidad no yo creo que el trabajo que se va haciendo cada año en cuanto a a prevención de frases es mayor y lo dicen incluso

Voz 8 07:25 a los más jóvenes lo dice en este caso Juan Iglesias

Voz 15 07:28 hombre creo que no estamos teniendo mucha suerte con las lesiones pero bueno eso al final pues no depende del jugador creo que todos nos cuidamos para para no tener lesiones nunca hizo este año yo creo que estamos siguiendo muy mala suerte en eso

Voz 8 07:41 así que lo de la plaga de lesiones será por una cuestión de mala suerte aunque también es cierto que Sergio Rodríguez y Carlos Lasheras reconocieron ayer que se puede mejorar en todo poco a poco yo imagino

Voz 12 07:52 de qué aspectos como esos pues

Voz 8 07:57 la mejorando

Voz 4 07:58 es importante profesionalizar los clubes en todos los aspectos tanto el servicio médico en el servicio de Ossa de los técnicos en en en instalaciones a muchas otras cosas que que yo creo que hay que hay que profesionalizar las lo que pasa que bueno pues lleva todo lleva su tiempo y su momento

Voz 8 08:14 la faceta la de la recuperación de las lesiones que sin duda conviene mejorar cuanto antes

Voz 0496 08:31 la Policía Nacional la Guardia Civil diversos cuerpos de Policía Local registraron un total de cinco mil quinientos casos de acoso escolar entre dos mil doce y dos mil diecisiete en el conjunto del país aquí en La Rioja en esos años se contabilizaron cuarenta y cinco casos de acoso escolar en nuestra comunidad autónoma dos mil doce Hubo dieciséis casos once en dos mil trece cuatro en dos mil catorce y cuatro en dos mil quince seis en dos mil dieciséis nuevo cuatro casos en el año dos mil diecisiete Estos datos proceden de una respuesta escrita del Gobierno de España aún diputado socialista en la que se aportan las cifras recopiladas en todas las comunidades autónomas salvo en Cataluña y el País Vasco

