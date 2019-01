Hoy por Hoy La Rioja (11/1/2019 Tramo - 7:50 a 8:00)

Voz 6

02:15

mejor yo lo valoro muy positivo no porque además yo creo que era la obligación que tenían estas tres fuerzas politicas de hacer lo que los andaluces habían demandado un cambio de gobierno en Andalucía después de cuarenta años por lo tanto lo veo muy positivo y además con mucha esperanza por parte de miles y miles de andaluces que muchos tenido que hacer es ponernos de acuerdo que es una labor que los ciudadanos nos demandan a los políticos no sentarnos ya acordar y eso es lo que ha hecho el presidente del Partido Popular en en Andalucía Juanma Moreno que va a ser el presidente de la comunidad de Andalucía con el que habla de esta mañana yo le he felicitado y le he trasladado la fuerza que desde aquí desde los compañeros de aquí en La Rioja le queremos dar para de alguna forma pues gobernar de forma apasionante esa comunidad autónoma expuesto y que no han conocido otra cosa que cuarenta años de gobierno socialista