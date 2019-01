Miguel Martínez de Corta: "Para los que somos de casa la exigencia es mayor

Voz 1 00:00 el otro año más jugando todos los partidos en Liga qué sensaciones y te ha dejado esta primera vuelta aquí en lo personal eh

Voz 2 00:25 bueno no personal pues contento pues por poder eh disfrutar de de partidos de que Elvis

Voz 3 00:33 de radio cuarto porque bueno luego pues un un sabor un poco agridulce no color porque el equipo pues no préstamos en los puestos donde donde querer moda Si bueno aquí esperemos que en que en esta segunda vuelta pues cumplamos el objetivo oí acabemos pues bueno la fase regular con con otra cara que que con la que tenemos ahora

Voz 1 00:57 Miguel evidentemente nos está donde se quieres está cuatro puntos esa es alcanzar el objetivo pero evidentemente hay una cuestión indudable que en cuanto al aspecto defensivo meta todo el equipo sería Ice el mejor equipo de toda la Segunda B el problema es que nos está marcando arriba

Voz 2 01:12 sí sí eso yo creo que todos lo tenemos claro no quién Si eh lleva seis monjes cuatro cinco goles más seguramente tendríamos más puntos en en nuestro casillero o no pero bueno al final está claro que que es lo mismo que tú has dicho que el que el aspecto defensivo es es es de todo el equipo el el ofensivo también no no no podemos poner el el foco nada más que que los delanteros al final el equipo es el que el que juega el que tiene que generar y bueno en el aspecto en el que sobre todo eh tenemos que mejorar de cara a esta segunda vuelta

Voz 1 01:51 en lo personal regresamos practicamente al principio tu tu temporada ha sido en números fantástica ha sido un rendimiento muy bueno pero en lo social el arranque parece que fuiste el el ojo de todas las críticas otra cosa es que ya valoremos como justa su injustas pero al principio la verdad que que el ruido fue extraordinario como como lo has llevado

Voz 2 02:12 bueno pues eh ya sabes al final hay hay que llevar todo tipo de situaciones uno cuando cuando es de casa pues hay hay situaciones que quizá eh duelen más pero pero bueno uno también aunque aunque duela hay espera que no lo que no aparezca pues también también acostumbrando entonces bueno son ya te digo una cigala la gente se manifiesta de de la manera que que cree puede estar de acuerdo o no pero bueno hay que cae aguantar y no se puede hacer otra ahí bueno y sobreponerse a a todo eso muy cómodo intentan siempre intentar que cambien de opinión y bueno yo creo que con el trabajo realizado de esta primera vuelta Montaditos siendo el equipo pues eh menos goleado de del grupo pues bueno parece que a la gente está más calmada ahí está ahí está viendo que que bueno que que el rendimiento que que estoy dando es es óptimo

Voz 1 03:10 unas críticas que quizás en en en Staples mira a mitad de la temporada se está viendo reflejado un poco tu tu tu desarrolló tu carrera en la Unión Deportiva Logroñés ha sido capitán durante muchos años la primera temporada fue muy negativa en cuanto a tus sensaciones con la grada este año en los cinco primeros partidos pasó eso y fuisteis capaces también de darle la vuelta como en esa tras esa primera temporada te has hecho dueño y señor de la portería parece que se ha juntado todo y que se vive todo muy rápido

Voz 2 03:39 sí sí yo creo que al final pues bueno parte de de la gente podría pensar que que quizá la iban yo creo que los dos porteros hayamos hecho una pretemporada sensacional Di venía vivan en un chico joven e parecía que la gente prefería que qué jugadas eh eh que juegas él no no sé yo cómo como aficionado también puedo tener en la cabeza un once titular sino juegan un jugador que que yo creo tampoco voy a pitar al al que está jugando en supuesta nuevo yo creo que es perjudicial para para el equipo pero pero bueno hay gente que se que se manifiesta de de esa forma hay bueno y entendía que que Ekiza tenía que jugar Iván yo lo único que hago es es entrenar para qué ahora que el Ministerio cuerpo técnico cuente con Yoda a fin de semana y luego yo dije este caso Meca me eligieron a mí y bueno yo lo único que que pueda hacer es es trabajar pues porque iban está apretando mucho por detrás y eso Llovero que es es beneficioso para para el equipo no que qué tal entonces el Cuartero de esta jugando como que no está disputando de de minutos en los dos dos aprieten para que para que el rendimiento sea mejor y al final el beneficiado es el equipo

Voz 1 04:56 te estás especializando desde lo veterano que ya llegaste a la Unión Deportiva Logroñés lo veterano que eres actualmente jugando de nuevo todos los partidos sentarse al joven Mar Martín ex sentarte al joven Jon Ander Felipe y ahora está pasando lo mismo con Iván es es incombustible

Voz 2 05:12 no es lo que te digo noventa digo yo creo que con con la edad lo que intentamos es es es cuidar no no las hay mantener el cuerpo lo lo mejor posible y están en las mejores condiciones posible para bueno para rendir como como gente de de veinte años de de veintipocos años no presiones veinte eh la gente joven pueda aportar cosas eh por la veteranía las veteranas podamos aportar otras cosas así y al final es incompetente hoy con eso se elige el el entrenador no sea que bueno e ya te digo yo que haga pretemporada abeja con con el ánimo de de disfrutar de de lo que me gusta de estar en el equipo de mi tierra de mi casa hay bueno y de ir de trabajar para para conseguir un objetivo UD que todos tenemos en la cabeza desde la posición que sea

Voz 1 06:01 cerramos el tema Un poco de la relación con la grada cuestan más aún riojano convencer a las gradas de Las Gaunas le puede estar pasando también a Sergio Rodríguez

Voz 2 06:12 sí yo creo sí yo creo que sin duda alguna eh parece que los que son de casa la exigencia es es mayor no al final aquí han pasado jugadores de fuera que vienen por un año medio año eh son cantado el rendimiento que quizá hemos da otro Si bueno dice les Se les ha ovacionada Se les ha coreado bueno yo creo que que bueno es es algo injusto porque lo que lo que nosotros con los de casa no lo va a sentir un Roque que viene de fuera por por muchos twis que se pongan por muchas cosas que se hagan no entonces eh hay gente que quizá no no lo interioriza vamos peinados pero pero bueno quizá el debe ser de casa mientras yo es lo que he podido percibir unas seis en los seis años que que llevo pues parece que que la exigencia es mayor no yo creo que debería ser la exigencia es la misma en independientemente de de la ciudad que pongan en tu DNI

Voz 1 07:15 eres el Zamora interés un portero veterano

Voz 2 07:19 quién imagino medirá es bueno pues es que ser Zamora también

Voz 1 07:22 vende mucho no sólo de la defensa sino de todo el buen trabajo defensivo que está haciendo el equipo hilo de la veteranía es una cuestión de que el tiempo pasa pero sigues demostrando que eres un portero que da puntos a su equipo

Voz 2 07:37 lo que el el trabajo del del equipo estas sensacional durante el aspecto defensivo durante todo el año lo que pasa que al principio de temporada e aún escasea la más el gol y era lo que lo que nos hace ya no no sumar puntos y bueno hoy la verdad que que lo sé Kiko hace están generando épocas pocas ocasiones de gol y bueno y hay que estar hay que estar preparado para para las pocas que que llegan y bueno y gracias a Dios pues con las cifras que llevamos eh es está solventando bien viene el trabajo y bueno yo el deseo es es seguir seguir en esta línea dura de durante toda la segunda vuelta porque bueno lo dicho antes a poco que que mejoremos las cifras atacantes pues seguro que que vamos a conseguir más puntos

Voz 1 08:25 te hace especial ilusión defender este año el Zamora

Voz 2 08:31 bueno me hacen me hace ilusión aunque que el equipo entre yo y pelear por por el por el ascenso ya te digo yo cambiaba el el Zamora por por el playoff de el equipo hacia mí en es los entre comillas que podemos llamar premios individuales indies con mis treinta y siete años con la verá que que tampoco me llama mucho es tan claro que que tener buenas cifras pues siempre es positivo ciprés refuerza aún no pero pero lo que te digo eh cambiaría cambiaría Alzamora por por un éxito del equipo

Voz 1 09:09 a ver cómo de lejos de cerca de es la posibilidad de ese Sito yo me imagino que además para un jugador de la casa como tú en la ascender en Logroño sería una forma de retirarse por todo lo alto lo ves más cerca o lo ves más lejos yo yo

Voz 2 09:26 pero si yo ya yo creo que estamos estamos cerca están dando si están tanto que pasos para para mejorar el club está claro que falta que faltan cosas seguro pero pero bueno eh yo creo que que el equipo de este año es es un equipo para una plantilla para intentar para intentar conseguir yo creo que todo lo que no sea entrar en entre los cuatro primeros con con el esfuerzo que que se ha hecho en en la realización de de la plantilla voy yo creo que es un fracaso señala que que bueno yo creo yo creo que que está cerca hay bueno tenemos que que que pelear para ello queda toda una segunda vuelta para para sudar sangre dejarnos el alma y en ello

Voz 1 10:11 yo con un año más que tú me duele practicamente toda a ti te duele algo no lo digo por la edad sino por la psicosis que se ha instalado en el equipo en cuanto a a las lesiones estás sano no

Voz 2 10:23 sí sí de momento momento estoy sano en esta claro que que hay falla articulaciones que quizá puede exigir por la edad van van sufriendo pero bueno gracias a Dios es lo que te digo no yo creo que que cuanto más pasan los años eso no intenta intenta cuidarse para tener el el cuerpo óptimo porque bueno quizá cuando eres pas más joven puedes además más exceso yo voy trabajando todos los días un poco el cuerpo para pues muy bueno para para aguantar y y bueno y no intentar no pues no caer en en él las malditas lesiones que bueno de este año pues la verdad que no le estará afectando eh a nivel a nivel grupal en en cantidad igual yo esperamos que que el ojalá podamos contar con con todo el mundo para para afrontar la segunda vuelta en las mejores condiciones oye pero es que que todos estemos bien que que haya que haya la competencia de de veinte veintidós jugadores separa es que este equipo vasco

Voz 1 11:23 termino con dos una colectiva e qué está pasando con el tema de las lesiones

Voz 2 11:30 para que no lo sé desde fuera está claro que se puede parecer que quizá o planificación bajo algunos estamentos

Voz 4 11:38 no no están trabajando bien pero yo creo que

Voz 2 11:41 eh para mí eran partes es casualidad no eh yo creo que el el trabajo que se va haciendo cada año en cuanto a a prevención y demás es es mayor yo creo que no se pero es es casualidad que que este año haya habido lesiones que quizá otros años que se hacía menos trabajo de de este tipo hoy un trabajo que que está a la orden del día en en todos los equipos a mí me ha tocado eh otros eh temporadas en Zaragoza poder colocando hasta en primera división el dos años con el prime con el mismo preparador físico yo creo que practicamente la lámina espada planificación y un año pues jugó una una avalancha de lesiones y ya al año siguiente ese gen quitaron echarnos yo creo que también es es fruto de la casualidad no pero bueno al final está claro que que que todo eso o incluso el cuerpo técnico estan pues como locos intentando poco estudiar una que a qué es debido pues el el que haya el que haya este tipo de lesión incitan tales es para para intentar minimizarlo lo lo máximo posible

Voz 1 12:49 la penúltima era colectiva la última va a ser individual tienes ya una oferta de renovación sobre la mesa

Voz 2 12:56 no no no la tengo hoy ya te digo yo creo que de momento por mi parte eh tampoco la la esperan ojalá ojalá pues desde tenerla porque ya saben que que conmigo va a ser va a ser llamarme insidias quieren anunciarlo al al día siguiente hacia que yo yo solo me centro ya te digo hoy en en intentará en intentar ayudar intentar conseguir el el objetivo de no yo creo que que que que es lo lúdico que que hay que centrarse y bueno ni decidido pues es es conseguir los objetivos eh yo mientras el cuerpo aguante y me a que rindo pues voy a intentar pelear por por Segi Sir por seguir en en la portería siguiente sí sí es de mi equipo pues mejor que mejor bueno si unas se contase con Vigo hoy y estoy para seguir jugando pues posiblemente sería buscarlo en otro sitio no pero ya te lleva ahora mismo ni se le pasa por la cabeza estaba a pensar que que a ver si me llaman para para novato para no lo importantes es centrarnos en en los diez partidos que quedan y bueno ya presuponer que en verano será cuánto cuando dijo el director deportivo y el y el técnico pues pues tomen las decisiones con con los jugadores

Voz 1 14:18 pues Miguel gracias por atendernos y el Zamora de la categoría y evidentemente yo te recuerdo echaban no eras mal delantero tampoco te lo vamos a pedir en esta temporada pero bueno si hace falta seguro que con el nueve también estás capacitado que que gracias una vez más