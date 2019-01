Las noticias de Navarra, 10:03 (11/01/2019)

cadena SER Navarro tras el rechazo de los presupuestos de Pamplona para este año por la abstención de Aranzadi esta mañana en la primera llamada de la SER el portavoz de esa fuerza política Armando Cuenca responsabilizaba al alcalde de Pamplona de no tener en cuenta las demandas para frenar la expansión turística del centro según lo el portavoz de Aranzadi será el gesto político que reclamaban del alcalde que ya les había respondido no a todo en cuestiones como ciudad treinta o vivienda

Voz 1

00:30

yo entiendo que para mucha gente en los barrios tiene su importancia y realmente la tiene para nosotros no ha sido nada agradable desde luego tener que hacer unos presupuestos que algunas cosas buenas tenían pero francamente si con una cosa tan pequeñita de nuevo estaba dinero como era de estar saturada lo viejo no han sido capaces digamos de encontrarnos a mitad de camino nosotros ya que mucho más no podíamos no podíamos hacer