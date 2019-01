Las noticias de Asturias, 10:03 (11/01/2019)

Voz 1657

00:06

a esta hora se constituye en la Audiencia Provincial el jurado popular del juicio contra el único acusado por el crimen de Salesas la muerte violenta de José Manuel Fernández cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado mes de junio en el cuarto de basuras de un edificio en la plaza Primo de Rivera de Oviedo la Fiscalía pide veinticinco años de prisión para el acusado ex compañero sentimental el de una mujer que convivía con la víctima un hecho que el Ministerio Público considera desencadenante del ataque mortal ya que sostiene que no podía soportar esa convivencia y que por ello apuñaló mortalmente a la víctima la Policía Local de Luarca rescatado una vivienda de la villa el cuerpo sin vida de un vecino de ochenta y cinco años hallado ayer por una trabajadora social preocupada por la falta de noticias del hombre desde hacía varios días el fallecimiento podría haberse producido hace ya dos semanas y todo apunta a una muerte por causas naturales el frío intenso de los últimos días habría contribuido a conservar el cuerpo y mitigar el olor de modo que los vecinos del edificio en la avenida de Galicia no detectaron ninguna circunstancia anómala el Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve con evidentes incertidumbre sobre su suerte podemos les reclama hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que acabe con el abandono inversor del Estado en Asturias yp precisa segundo Gonzales su diputado nacional espera inversiones para la Variante de Pajares rebajar el peaje del Huerna o la reactivación de las cuencas mineras