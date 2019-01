Las noticias de Galicia, 11:03 (11/01/2019)

estadísticas cruce datos comparativas con Europa Jesús Vázquez Almunia comparece en el Parlamento apoyándose en un sinfín de gráficos con los que intenta hacer frente a la oleada de críticas que se extiende por la sanidad gallega ha dicho que sólo Alemania ofrece más plazas que Galicia entre dos mil doce y dos mil dieciocho las ofertas públicas de empleo han alcanzado las cuatro mil seiscientos veintidós plazas en lo que supone según Almunia un gran esfuerzo para estabilizar a la plantilla del Sergas ha asegurado además que no esté de acuerdo con las críticas del presidente del Colegio de Médicos de Galicia

Voz 1756

00:46

desde luego no estoy de acuerdo con las declaraciones que que fisión te aquí o o presidente del Colegio de Médicos de Ourense cuando que no se toman medidas aquí estamos demostrando que no hay inacción sino que se toma medidas en todo momento tratando de adaptarnos a nuevas realidades