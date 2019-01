Las noticias de Castilla y León, 11:03 (11/01/2019)

Voz 1651

00:20

pues yo voy a decir una cosa que no va a gustar seguramente en el ámbito de la comunidad autónoma pero yo creo que Castilla y León debería apostar más por Valladolid lo hemos visto en otras comunidades similares como puede ser Aragón me en las que hayan tenido muy claro que la puesta tenía que ser Zaragoza muchas veces en esta comunidad autónoma tenemos un poco la idea de que eres más emigrante Si tienes que irte de de de Zamora a Valladolid que si te tienes que ir a Barcelona a Madrid yo creo que hay que romper eso es decir Valladolid es un pueblo que tiene mucho potencial en el que se debería apostar por su ubicación por por su desarrollo industrial que ya tiene Icon eso yo creo que sujeta habíamos mucha más población en Castilla y León que si nos dedicamos a dispersar esfuerzos que luego pues yo creo que no tienen ninguna rentabilidad yo creo o los recursos públicos son muy escasos cada vez más ellos emplean bien o no no dan resultados la forma de emplearlos bien desde mi punto de vista sería apostar muy fuerte por una ciudad como Valladolid