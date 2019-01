Las noticias de Navarra, 11:03 (11/01/2019)

el referente a la espada Bodas de la ex presidenta del Parlamento cuando manifiesta que Podemos accedió a la presidencia como parte del acuerdo programático esto es rigurosamente falso el acuerdo programático nada tiene que ver con el con

Voz 0647

00:31

puestos de ningún tipo Velasco que hablaba de la ex presidenta del Parlamento entre tanto el presidente de UPN Javier Esparza también considera que legalmente Aznárez ya no es presidenta y no quiere que la Mesa de la Cámara espere a nuevos informes jurídicos aquí lo que ocurre