Escucha las noticias de las 11:00 (11/01/2019)

déjenme hacer se acaba de decir Jean Claude Juncker que en Bucarest ha confirmado que los contactos con Theresa May están buscando garantías para resolver el problema del voto en el Parlamento británico

una renegociación para ver qué pasa con el problema de la frontera en Irlanda ha dicho el presidente Juncker que añadir no voy a avanzar ningún detalle déjenme hacer y además a tus dado que este próximo martes envés Mister acaben rechazando el acuerdo pactado

en nuestro país el Gobierno aprueba hoy los Presupuestos Generales y Esquerra Republicana confirma que la intención del Ejecutivo de equiparar la inversión del Estado en Cataluña con el peso real de esa comunidad de la economía no va a hacer que cambien de opinión sobre su oposición a las cuentas Marta Vilalta vicesecretaria general de Esquerra esta niña esta mañana en los micrófonos de la SER en Catalunya

Voz 1913

01:23

no no es que hay un gesto es cumplir con lo que dice la ley y además cumplir con algo con lo que se debería haber cumplido hace años simplemente es hacer algo que ya se había acordado no es ningún gesto ningún movimiento que pueda hacer variar la posición que tiene Esquerra Republicana de cara a los presupuestos presupuestos